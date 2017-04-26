Bulgaristan Mahkemesinden Örnek Karar

Kırcaali İdari Mahkemesi, parlamentoya bağlı Ayrımcılıktan Koruma Komisyonunun kreş ve okullarda helal gıda verilmemesinin ayrımcılık olmadığı yönündeki kararına itiraz ederek, Müslüman ailelerin başvurusunu tekrar görüşülmesi için komisyona geri çevirdi.



Mehmet Tefik ve bir grup Müslüman aile tarafından Ayrımcılıktan Koruma Komisyonuna verilen şikayet dilekçesinde devlete ve belediyelere ait okul ve sağlık merkezlerinde Müslümanlara helal gıda servis edilmediği ve bunun da ayrımcılık teşkil ettiği yönünde başvuru yapılmıştı. Ayrımcılıktan Koruma Komisyonunun, söz konusu kurumlarda Müslümanların helal gıdadan mahrum bırakılmasının ayrımcılık olmadığı yönündeki cevabını mahkemeye taşıyan Mehmet Tefik, mahkemeden destek buldu. Kırcaali İdari Mahkemesi, Müslüman ailelerin kreş, okul ve hastanelerde servis edilen yemeklerde Müslümanların dini hassasiyetlerinin dikkate alınmadığını ve helal olmayan yemekler verildiğini ve bunun da ayrımcılık olduğunu belirterek, Ayrımcılıktan Koruma Komisyonunun tekrar karar almasını istedi.



Karara itiraz eden ve mahkemeye taşıyan Müslüman gruptan Mehmet Tefik, İHA'ya yaptığı açıklamada kreş ve okullarda helal et taleplerinin kabul görmediğini işaret ederek, "Komünist döneminde, 1976 yılında Müslümanların çocuklarına domuz eti yedirme uygulaması başlatıldı. Bu uygulama bugün hala devam ediyor. Buna karşı bir grup Müslüman dava başlattı ve kaldırılmasını istiyoruz. Bulgaristan 1990 yılında demokrasiye adım attı ancak bu uygulamada herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Devlet aynı uygulamaya devam ediyor. Müslüman çocukların ebeveynlerine sormadan kreş, anaokulu ve hastanelerde domuz eti yediriliyor. Müslümanlara helal gıda hakkı tanımayan devlet kurumlarına ve belediyelere karşı ayrımcılık yapıldığına dair dava açtık. Aynı zamanda da parlamentoya bağlı Ayrımcılıktan Koruma Komisyonuna başvurduk. Ancak bu komisyon Müslümanların helal gıdadan mahrum bırakılmasını ayrımcılık olarak görmedi. Bunun üzerine Kırcaali İdari Mahkemesine başvurarak karara itiraz ettik ve lehimize karar çıktı. Müslüman çocukların anne ve babalarına sormadan domuz eti yedirilmesinin ayrımcılık olduğu yönünde karar çıkarttık" ifadelerini kullandı.



Devlet kurumlarının domuz eti dayatmasına karşı verdikleri mücadeleden ülkedeki yasal süreçte lehlerine sonuç almamaları durumunda Avrupa Birliği Mahkemelerine başvuracaklarını belirten Tefik, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinden destek görmediklerini kaydetti. - SOFYA