Bu Yüzüğün Hikâyesi Başka

Tarihin en kanlı savaşlarından birisi olan Çanakkale muharebelerinde, Türk askerleri, kendilerine yardım eden gönüllü kadınlara teşekkür mahiyetinde, İngiliz silahlarının namlularını keserek yüzük yaptı. Yüzükleri alan kadınlar, bunları takıp kullanmak yerine, satarak parasını yine orduya bağışladı. O yüzüklerin satışa sunulan replikaları, bu hüzünlü hikayeyi öğrenenleri duygulandırıyor.



102 yıl önceki Çanakkale savaşları, sadece cephede değil, cephe gerisinde de bir çok kahramanlığa sahne oldu. Türk askerinin gönüllü anneleri, muharebelerin gizli kahramanları arasında yer alıyor. İstanbul'un zengin ve soylu ailelerinin kadınları, cephede savaşan askerlerin yaralarını tedavi etmek, onlara psikolojik destek vermek maksadıyla bir araya gelerek, cephe gerisinde kurulan hastanelerde görev yaptı. Yaralı askerler tarafından çok sevilen gönüllü annelerin desteği, Mehmetçiğe büyük kuvvet verdi. Bu destek o kadar önemli hale geldi ki, Osmanlı devleti, gönüllü annelere bir miktar maaş bağlamayı düşündü. Ancak onlar, para almayı kabul etmedi. Gönüllü kadınların desteğinden mahcup durumda kalan Mehmetçik, yokluk yıllarında onlar için değişik bir hediye düşündü. Ele geçirilen İngiliz tüfeklerin namluları kesilerek yüzük haline getirildi. Bu yüzükler ise, gönüllü annelere hediye edildi. Gönüllü anneler, bu hediye yüzükleri, Galata'da yabancılara satıp, parasını yine orduya bağışladı. Harp mecmuasında yer alan bu hikaye, o dönem cephe gerisi kahramanlıklara birer örnek olarak gösteriliyor. O yüzüklerin replikaları, Gelibolu Yarımadasındaki tarihi alanda ziyaretçilere sunuluyor. Tanesi 1 TL'den satılan yüzüklerin hikayesini öğrenenler ise bu manevi hatırayı edinmeden geçemiyor.



Yüzüklerin hikayesini anlatan Bigalı köyünün imam hatibi Mehmet Tosun, "Çanakkale, diğer savaşlar gibi değil. Herkes yek vücut olarak Çanakkale ruhuyla buraya gelmiş. Cephenin arkasındaysa ise askerimize yardım için bir sürü olaylar tertip etmişler. Aynı zamanda askere bunun parasını vermişler. Bu olaylardan bir tanesi de bir yüzük hikayesi" dedi.



Yüzüklerin bir versiyonunu yaptıklarını belirten Tosun, "Müzemize gelen ziyaretçiler bunları görüyor, 'Bu ne diyorlar?' diyorum ki 'hikayesini okuyun, sonra alın.' Hikayeyi okuyan bilhassa kadınların yüzde 99'u bunların tanesini 1 lira alıyor. Orijinalinden yok. Sadece resimlerde görebiliyoruz, Harp mecmuasında resimlerde görebiliyoruz" diye konuştu. - ÇANAKKALE