Bu Yıl Sevgililer Günü Cep Yakacak

Sevgililer Günü yaklaşırken olmazsa olmaz hediyelerin başında gelen çiçek, bu yıl cep yakacak.



Her yıl hediye konusunda tatlı bir telaşın yaşandığı 14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala, çiçek fiyatları da belli olmaya başladı. Bu sene çiçek almak için daha fazla para ödeyecek olan sevgililer, soğuk havaların da etkisiyle yaşanan don olayları ve dolardaki artış nedeniyle çiçeklere daha fazla para sayacak.



"Dolar ve Euro'daki artış sebebiyle fiyatlar çok arttı"



Eskişehir'de çiçek satışı yapan esnaf Levent İmrak, bu Sevgililer Günü'nde çiçek fiyatlarında çok artış olacağının altını çizdi. Şu anda satışı yapılan en pahalı çiçeklerin Kentya ve Terraiumları olduğunu belirten İmrak, ithal olan bu çiçeklerin Dolar ve Euro'daki artış sebebiyle çok pahalı olduğunu ifade etti. İmrak, "Şu anda Eskişehir'de en pahalı çiçekler Kentya ithal bitkilerdir. Bunlar her yerde her dükkanda bulamayacağınız ithal gelen ürünlerdir. Boylu olması dolayısıyla da fiyatları yaklaşık 400-500 lira civarında seyretmektedir. Terraiumlar var, bunlarda yeni nesil çiçeklerdir. Cam fanuslar içinde, prizmalar, piramitler, el yapımı camlar içerisinde olduğu için bunlar boyu küçük olmasına rağmen fiyatları yüksektir. Yaklaşık 100 liradan başlayıp da 300-400 liraya kadar fiyatları da yükselmektedir. Onun haricinde yeşil yapraklı bitkilerimizin fiyatları bu kadar yüksek değil. Yalnız son 1 seneden beri bizim kullandığımız çiçekler hep ithal çiçek olduğu için doların ve Euro'nun artmasından dolayı Hollanda'dan 10 Euro'ya firmadan çıkan bir bitki, burada bize gelene kadar gümrük vergisi, ithalatçısı, ihracatçısı, toptancısı aracılar araya girince bize gelene kadar 25 Euro'yu bulmaktadır. Dolar ve Euro'daki artış bizi bayağı etkilemektedir. Havaların soğuk olmasından dolayı yaklaşık 2 aydan beri Mersin, Adana, Antalya, İzmir, Yalova buralarda bulunan yüzlerce üretici havaların soğuk gitmesinden dolayı büyük zarar görmüştür. Zaten kış döneminde ürün yetiştirmek oldukça maliyetli ve zahmetlidir. Birde bunun üzerine soğuklardan zarar görünce üretici haliyle bu fiyatları bize yansıtmıştır. Bizde otomatikman müşterilere yansıttığımız için fiyatlarda inanılmaz bir artış olmuştur" dedi.



"Müşteriler farklı hediyelere yöneliyor"



Eskiden 10 tane gül alınan fiyata, bu sene 3-4 tane alınabildiğini bilgisini veren İmrak, bu yüzden insanların faklı hediyelere yöneldiğini aktardı. Her sene Fiyatlarda artış olduğunu açıklayan İmrak, "Her sene kış aylarında Sevgililer Günü'ne yaklaştığımız zamanlarda otomatik olarak fiyatlar yükselmektedir. Arz talep doğrultusundadır bu. Çiçeğe talep çok yoğun olduğundan ve açık arttırma ile aldığımızdan dolayı fiyatlar yükseliyordu. Birde bunun üzerine seralarda zarar görmelerinden dolayı az ürün çıktı. Talebi karşılayamadığından dolayı fiyatlar otomatik olarak yükseliyor. Geçen sene sevgililer günüde 10 liraya sattığımız bir gülü bu sene ne kadara satacağız daha belli değil. Yurt içinde karşılayamadığımız ürünleri yurt dışından ithal etmek gerekiyor. İthal durumlarda da Dolar ve Euro'da yapılan artıştan dolayı ondan da etkilenmiş durumdayız. Geçen sene 5 liraya sattığımız bir gülü bu sene 10 liraya satıyoruz. Önceden vatandaşlar 10 tane gül alıyordu aynı paraya, şimdi ise 3-4 tane alabiliyor. Çok az geldiği için müşteri farklı hediyelere yöneliyor. Bu da bizim sektörü etkiliyor" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR