Bu Yapılanlar 'Dünya' İçin

Dünyanın güzelliğini, yaşamı ve doğanın karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekme amacıyla kutlanan Dünya Günü'nde Eskişehirli vatandaşlar daha güzel bir yaşam için çevresel duyarlılık çağrısı yapıyor.



22 Nisan Dünya Günü, ilk olarak San Francisco'da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyanın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıktı. Ardından her yıl 22 Nisan'da kutlanan Dünya Günü için çeşitli ülkelerinde etkinlikler düzenlenerek, daha iyi bir dünya için çalışmalar yapılıyor.



Eskişehirli vatandaşlar da bu özel güne kayıtsız kalmayarak Dünya Günü'nde, dünya için kendilerince verdikleri hediyelerden bahsetti. Bazı vatandaşlar dernekler aracılığıyla dünyaya minnettarlığını sunarken, bazı vatandaşlar da yere çöp atmayıp, çiçek ve fidan dikerek gösteriyor.



"Çevre konusunda Eskişehir'in daha duyarlı insanlara sahip olduğunu düşünüyorum"



Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü öğrencisi Halil Kara, dünyanın yaşanılabilir bir yer olması için yaptıklarını anlatarak, "Dünyayı güzel kılan şeyin, üzerinde olan insanlar olarak düşünüyorum. Bu yüzden Toplum Gönüllüleri Vakfına üyeyim. Bu vakıfla birlikte sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Huzurevinde yaşlıları ziyaret ediyoruz, yardıma muhtaç çocuklara yardım ediyoruz, köy okullarına yardıma gidiyoruz. Bu şekilde yardıma muhtaç insanlara yardım ederek, sosyal eşitliğin sağlanması adına elimizden gelen kadarını yaparak dünyanın daha yaşanılabilir, daha güzel yer olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunun dışında, fidan dikimlerimiz oluyor, çevre duyarlılığı konferansları gerçekleştiriyor, bu şekilde geri dönüşümü sağlamaya çalışıyoruz. Çevre konusunda Eskişehir'in daha duyarlı insanlara sahip olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"Dünyanın bize verdiklerine kendimce karşılık veriyorum"



Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisi Hasibe Savaş, dünyanın kendilerine sunduğu güzel şeylere karşılık verdiğini belirterek, "Dünyanın daha yaşanabilir bir yer olması için gönüllü olarak çevre projelerine katılıyorum. En basitinden yere çöp atmıyorum, doğaya saygı gösteriyorum, evimde saksıda çiçek besliyorum. Pet shoplar yerine hayvan barınaklarından hayvan sahipleniyorum. Bu şekilde dünyanın bize verdiklerine kendimce karşılık veriyorum. Bence tüm insanlar da dünyanın kendilerine sunduğu bu kadar güzel şeyin bir nebze olsun karşılığını vermeli" şeklinde konuştu.



"Kağıt servisleri ya farklı bir şey için kullanıyoruz ya da geri dönüşüme atıyoruz"



Bir kafede şef garson olarak çalışan İsmail Eke ise, Dünya Günü ile ilgili işletme olarak gösterdikleri çevre duyarlılığı hakkında konuşarak, "İşletmemiz Porsuk Çayı ve parkların yanında olması nedeniyle dış görünüş olarak kafemizi güzelleştirmeye çalışıyoruz. Çiçeklendirme, ağaçlandırma yapıyoruz. Sokak hayvanları için yemek artıklarını atmak yerine onlara veriyoruz, kafe olarak kağıt israfından kaçınıyoruz, kullanılan kağıt servisleri ya farklı bir şey için kullanıyoruz ya da geri dönüşüme atıyoruz. Ayrıca bulaşıklar için de su tasarrufu yapan makinelerle çalışıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR