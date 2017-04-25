Bu Mamaları Her Yere Koymayın

Sokak hayvanları için çevreye bırakılan kuru mamalar, güvercin, serçe gibi şehir merkezlerinde yaşayan kuşlar için tehlike arz ediyor.



Kedi ve köpek gibi sokak hayvanları için duyarlı vatandaşların birçok yere bıraktığı gıdalar, kent merkezlerinde yaşan kanatlı hayvanlar tehlike oluşturabiliyor. Özellikle sokak hayvanlarının rahatlıkla yiyebilmeleri için bırakılan iri taneli kuru mamalar, güvercin ve serçe gibi kuşların yemeleri durumunda bu hayvanların kursaklarında kalabiliyor. Kursakta kalan mamalar sindirilemediğinden zaman zaman boğulmalar ve ölümlerle sonuçlanabiliyor.



"Büyük taneli köpek mamaları onların ölümlerine neden olabiliyor"



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Veteriner Hekimi Tuğba Çine, şehir merkezlerinde yaşan kuşların beslenme alışkanlıklarına dikkat çekerek, "Güvercin, serçe gibi kentlerde yaşayan tüm kuşlar acıktığında, yerde buldukları gıda artıklarıyla beslenmektedir. Bu yüzden çevreye bıraktığımız gıda atıklara dikkat etmemiz gerekmektedir. Herkesin de bildiği gibi sakız gibi gıdaları kuşlar yedikleri zaman ölümle sonuçlanabiliyor. Bu bilgiyi birçok kişi biliyor ve dikkat ediyor. Çevremizde gözlemlediğimiz bir diğer gıda ise, büyük taneli köpek mamaları onların ölümlerine neden olabiliyor. Mama tanesi çok büyük ise, sindirimde problem yaşayan kuşların kursaklarında sindirilmeden kalıp hazımsızlığa sebebiyet verebiliyor" şeklinde konuştu.



"Eskişehir halkı sokak hayvanlarının beslenmesinde çok duyarlı"



Veteriner Hekimi Çine, Eskişehir halkının sokak hayvanlarının beslenmesi konusunda çok duyarlı olduğunu ifade ederek, "Eskişehir halkı sokak hayvanlarının beslenmesinde çok duyarlı, bu konuda çok şanslıyız. Ancak mama gibi kuru gıdalar kedi ve köpeklerin ulaşabileceği kaplara koyulursa, kuşları da biraz olsun korumuş oluruz. Kuşlar daha çok yerden besinlerini topladıkları için bu hazımsızlıkların bir nebze de olsun önüne geçmiş olabiliriz. Köpek mamaları sindirim problemi her kuş için geçerli diyemeyiz. Tabii ki iri taneli mamaları sindirebilen, beslenmesini sağlayan ya da küçük taneli mamaları yiyerek beslenen kuşların olduğunu da söylemek gerekir. Ancak küçük tedbirlerle oluşabilecek kötü sonuçların önüne geçebilir ve kuşlar için daha uygun gıdalarla besleme yapılabilir" diye konuştu. - ESKİŞEHİR