Bu Köpekler Aldıkları Eğitimle Karda Kaybolanları Böyle Buluyor...

Bursa'da eğitimli kurt köpekleri karda kaybolanları kısa sürede buluyor.



Dalmaçyalı Köpek Eğitimi Merkezi, köpekleri kayıp vatandaşları bulma konusunda eğitiyor. Köpeklere itaat eğitimi, sosyalizasyon, davranış, koruma ve konaklama eğitimleri veriyor. Özel terbiye edilen köpekler, kaybolan kişileri bulmayı ve sahiplerini korumayı öğreniyor. Son günlerde artan güvenlik problemleri sebebiyle vatandaşlar eğitimli köpekleri tercih ediyor. Köpeklere, sahibine saldıranları etkisiz hale getirme eğitimi de veriliyor. Vatandaşlar, aldıkları köpekleri eğittirip, kendilerinin ve iş yerlerinin emniyetini sağlıyor.



Bursa'da karda kaybolan bir vatandaş köpekle dakikalar içinde bulundu. Dalmaçyalı Köpek Eğitim Merkezi'nin sahibi Hakan Çamur, "Biz aşıları bitmiş köpekleri terbiye ediyoruz. Temel itaat, alan ve kişi koruma ve güvenlik eğitimleri veriyoruz. Köpeklerimizi eğitimden önce 30 dakika koşturuyoruz. Enerjisini atmayan köpek itaat etmiyor. Enerjisini atan köpeklere sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa eğitim veriyoruz. Bu eğitimli köpekleri villası ve fabrikası olanlar tercih ediyor. Artık köpek ihtiyaç oldu. Zaman değişti. Herkes güvenliğini sağlamak için eğitimli köpeklere ihtiyaç duyuyor. Burada verdiğimiz eğitimlerle köpeklere iz takibini de öğretiyoruz. Karda kışta kaybolan vatandaşlar bu eğitimli köpekler sayesinde kolayca bulunuyor. Köpeklere kaybolan şahsın eşyasını koklatıyoruz. Kaybolanları kısa sürede buluyor" dedi. - BURSA