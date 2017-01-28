Bursa'daki Çeşmeden Su İçen Şifa Buluyor, Vücudunda Yarası Olan İyileşiyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bulunan çeşmeden su içenler hastalıklarına şifa buluyor. Suyun çamuru ise yaraları iyileştiriyor.

ÇEŞME HASTALARIN AKININA UĞRADI

Orhaneli'nin Şükriye köyünde asırlardır akan çeşme hastaların akınına uğruyor. Köyün üstündeki bir tepeden çıkan şifalı su, ana yolun kenarındaki çeşmeden akıyor. Suyun şifalı olduğunu ilk Şükriye köyü sakinleri fark etti.



YARASI OLAN HIZLA İYİLEŞİYOR

Midesinde ve vücudunun herhangi bir yerinde yara olanlar bu sudan içince yaralarının hızla iyileştiğini söylüyor. Elinde yara ve çıban bulunan vatandaşlar ise, suyun oluşturduğu çamuru yaralarına sürüyor.

VATANDAŞLAR ÇEŞMENİN KÜÇÜK HAVUZLARINA DA YATIYOR

Çeşmenin küçük havuzlarına ise sıcak havalarda yarası olanlar yatarak şifa buluyor. Şükriye sakinlerinden Muharrem Tayır, "Yol üstündeki çeşmeden su içenler şifa buluyor. Ben 40 yaşındayım. Bu çeşmenin suyu da çamuru da şifalı"



"HANGİ YARA OLURSA OLSUN İYİLEŞTİRİYOR"

Köyün üstünde bulunan dağın zirvesinden şifalı su çıkıyor. Bu çeşmenin suyu ve suyuyla karıştırılan çamur yaralara iyi geliyor. İç organlarında yarası olanlar içince şifa buluyor. Harici yaralara ise çamuru sürülüyor. Kuruyan çamuru bu suyla yıkayanların yarası kısa sürede kapanıyor. Hangi yara olursa olsun fark etmiyor, bütün yaralara iyi geliyor" dedi.