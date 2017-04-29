Bonzai Kullandığı İddia Edilen Genç Düştüğü Nehirde Boğuldu

Sakarya'da bonzai içtiği iddia edilen gencin cesedi nehirde bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Eski Sakarya Köprüsü civarında bonzai içtiği iddia edilen 23 yaşındaki Erhan T., Sakarya Nehri'ne düştü. Genci fark eden balıkçılar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.



Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Erhan T.'nin cesedi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, konuyla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi. - SAKARYA