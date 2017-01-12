Bitlisliler Karın Sefasını Sürüyor

Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan illerinin başında gelen Bitlis'te vatandaşlar, kayak tesisleri ile karı çile olmaktan çıkartıp sefasını sürüyor.



Bitlis merkezde 70-80 santime kadar varan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, vatandaşlar damlarını, çatılarını, ev ve iş yerlerini önüne açmakta zorluklar yaşıyor. Ancak kardan dolayı bu kadar zorluk yaşayan vatandaşlar havanın açmasıyla birlikte karın sefasını sürmek için Nemrut Kayak Tesisine ve Onur Güler Çift Kaya Kayak Tesisine akın ediyor. Hafta içi olmasına rağmen Bitlis merkezde bulunan Çift Kaya Kayak Tesisinde hem sporcular hem de kayakseverler kayak yapma fırsatını buluyor.



Milli Takım Atletizm Antrenörü ve kayaksever Fadıl Kara, "Eskiden evdeki kışlık odunların en güzelini seçip marangozda kayak yaparak öyle kayardık. Bitlis'teki kayak tesislerinin bütün kış ayları boyunca açık. Bitlis'teki kayak sevdası çok eskiye dayanıyor. Eskiden gerçekten imkansızlıklar vardı. Ama bugün baktığımız zaman dört dörtlük malzeme ve kayak tesislerimiz var. Kayak sporu dendiği zaman Türkiye'de ilk olarak Bitlis akla gelirdi. Bu telesiyejimizin de yenilenmesiyle birlikte gençlerimiz artık çok güzel başarılara imza atıyorlar. Burada her şeyimiz mevcut yeter ki insanlarımız gelip burada kayak sporu yapsınlar spor barış ve kardeşlik anlamında özveri isteyen bir etkinliktir. Bu tesislerde emeği geçen başta Sayın Valimiz Ahmet Çınar'a, Gençlik Spor İl Müdürümüz Medeni Öztaş'a ve Kayak Tesisi Müdürümüz Refik Avşar'a bir Bitlisli ve kayaksever olarak teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Tesislerimiz dört dörtlüktür"



Eskiden kayak sporunun Bitlis'te daha da etkin olduğunu ifade eden Kara, "Tabi şimdi maddiyat da çok önemlidir. Gençlerimiz çalıştıkları içinde bu sporu da ister istemez bir kenara bırakmak zorunda kalıyorlar. Eskiden Türkiye'nin her tarafı bu sporu yapmıyordu. Geçmiş yıllarda İstanbul, Ankara ve İzmir gibi ilerimizde milli sporcu çıkmazken şimdi ise milli sporcu çıkıyor. Ben çocukken kışlık odunlarımızdan en düz ve sağlam olanını alır marangoza götürürdüm. Marangoz bizlere kayak yapardı. Kara lastik bulur kayaklara bağlama yapardık. Tabi o lastikleri çok sağlıklı olmazdı kayar gelirdik tekrar çivi ile tutturur öyle kayardık. Yani o zamanlar çok kıt imkanlarla tahta kayaklarla kayak yapardık. Şimdi ise gerek ayağımızdaki kayaklar olsun gerekse tesislerimiz olsun hepsi dört dörtlüktür" dedi.



Bir başka kayaksever Yasin Cinoğlu ise, kayak sporunu herkese tavsiye ettiğini belirterek kayak sporunu yapmak isteyenlerin özellikle küçük yaşta başlamaları gerektiğini söyledi. - BİTLİS