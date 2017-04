Gaziantep'te bulunan bit pazarında bomba paniği yaşandı. Büyük panik yaşayan vatandaşlardan kimileri eşyalarını kimileri hayvanlarını kimileri ise çocuklarını da kurtarmak için yoğun mücadele etti. Polis yaptığı aramalarda bomba düzeneği yerine sağlıksız et ve sakatat buldu.



Gaziantep'te ikinci el eşya ve hayvanların satıldığı bit pazarında sabah saatlerinde bomba olduğu yönünde bir haber yayıldı. bunun üzerine polis ekipleri, olay yerine gelerek çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı. Şahinbey Emniyet Müdürü Emin Yıldırım ile Şehitkamil Emniyet Müdürü Sezai Çakır da olay yerine gelerek inceleme yaptı. Yaklaşık 500 tezgahın bulunduğu ve binlerce kişinin yer aldığı pazarda olası bir terör saldırısı ihtimaline karşı, pazar yeri boşaltıldı. Büyük paniğin yaşandığı alanda kimileri eşyalarını, kimileri araçlarını, kimileri hayvanlarını, kimileri ise çocuklarını kurtarmak için yoğun mücadele etti.



Ekiplerin megafonla uyarısı üzerine alan kısa sürede boşaltıldı.



Bomba yerine sakatat bulundu



bomba uzmanları ve terörle mücadele ekipleri tarafından alanda bomba yada bomba düzeneği arandı. Didik didik edilen alanda ekipleri şaşırtan görüntüler ortaya çıktı. Ekipler, sağlıksız koşullarda saklanan et ve sakatat buldu. Polis, pazardaki kebap satıcılarına ait olabileceği belirtilen et ve sakatatların sahiplerini de sorarken, et ve koç yumurtalarını sahiplenen olmadı.



Ekipler, tamamen boşalttığı alandaki bomba paniğinin ise LPG'li bir araçtan sızan gaz kokusunun yol açtığı ortaya çıktı. Ekipler, gaz sızdırdığı ileri sürülen aracı da bulamadı.



Herhangi bir tehdidin olmadığı tespit edilmesi üzerine pazar alanına giriş ve çıkışlara gerilen şeritler sökülerek, yeniden insanların geçişine izin verildi. - GAZİANTEP