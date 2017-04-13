Bileyicilik Mesleği Son Demlerini Yaşıyor

Gaziantep'te bıçak bileme ustaları, teknolojinin sağladığı kolaylıklardan yararlanmanın sevincini yaşarken, eleman bulamama sıkıntısı çekiyor.



Gaziantep'te bıçak bileyicilerinin işi hızla gelişen teknoloji sayesinde kolaylaşırken, son dönemlerde ise yeterli eleman bulunmaması nedeniyle son demlerini yaşıyor. Teknolojiden faydalanmak gerektiğini belirten bıçak bileme ustaları, teknolojinin kendi mesleklerine de bir çok fayda getirdiğini ifade etti. Mesleğin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğunu belirten ustalar, bu işi öğretecek eleman bulamamaktan yakınıyor.



Gaziantep'te yaklaşık 42 yıldır bıçak bileyen Ahmet Şafkın, "Teknolojinin, bileyicilik mesleğine zaman ve ağırlık olarak çok büyük faydaları oldu. Teknolojinin olmadığı yerde sanayi kalkınmaz. Daha önceden ellerimizle yaptığımız bileme işini şimdi ise tek düğmeye basarak yapıyoruz teknoloji sayesınde. Bir anda onlarca bıçağı bileyebiliyoruz" dedi.



İşler kolaylaştı ama eleman yok



Safkı, teknoloji yardımıyla daha da kolaylaşan bileyicilik işine ilginin artmasını beklediklerine fakat aksine ilginin azaldığını kaydetti. Daha da kolaylaşan mesleğe kazandıracak insan bulamadıklarını anlatan Safkın, "İşlerimiz teknoloji sayesinde kolaylaştı ama eleman yok .Emeklerinin karşılığını vermemize rağmen çalışmıyorlar. Mesleğimize ilgi yok. Teknoloji olarak her şey güzel ama tek sıkıntımız yeni yetişecek elaman bulunmuyor. Bu yüzden ilerleyen zamanlarda mesleğimiz için endişe duyuyoruz" dedi.



Gaziantepli bileyici ustası Turan Meşhur ise "Baba mesleğini yapıyorum. Mesleğimiz çok güzel severek yapıyorum. Teknolojinin gelişmesi işlerimizi daha da kolaylaştırdı. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin her zaman zanaatkarlara ihtiyaç var. Ama yeni elemanlar yetişmiyor" diye konuştu.



Teknolojinin gençlerin başını döndürdüğünü ifade eden ustalar, iş çok olmasına rağmen insanların az emekle kolay yoldan para kazanmanın derdine düştüğünü vurguladı. - GAZİANTEP