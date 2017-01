Bilecikli Kadınlar Ev İşlerinden Kalan Vakti Okul Kütüphanesinde Kitap Okuyarak Geçiriyor

Bilecikli kadınlar ev işlerinden kalan vakti okul kütüphanesinde kitap okuyarak geçiriyor. Bir köy okulunun kütüphanesinde kitap okuyan kadınlar, çocuklarına kitap okuma şevkini aşılıyor.



Bilecik'e 5 kilometre uzaklıkta olan ve geçtiğimiz günlerde yapılan referandum ile Bilecik'in bir mahallesi haline gelen Pelitözü'nde yaşayan kadınlar, ev işlerinden artan kalan kısımlarda Pelitözü İlk/Orta Okulu kütüphanesinde, "Öğrenci-Veli Kitap Okuyor" projesi kapsamında çocuklarıyla birlikte kitap okuyarak onlara kitap okuma sevgisini aşılıyor.



Proje hakkında bilgi veren okulun Türkçe Öğretmeni İlksu Tutar, 2016-2017 eğitim öğretim yılı başında "Öğrenci-Veli Kitap Okuyor" projesini hayata geçirdiklerini anlattı. Proje kapsamında her hafta cuma günü saat 11.00 ile 12.00 saatleri arasında velilerin öğrencileriyle okulun kütüphanesinde kitap okuduklarını anlatan Tutar, "Projeye başladığımızda burası köydü. Bilecik Pelitözü Köyü'nün şuanda mahalle oldu ama nasıl geliştirilebileceğini düşündük hep birlikte. Okulumuz taşıma bölgesi, taşımalı öğrencilerimiz var. Biraz velilerimizin de eğitimin içine katılmasını gerektiğini keşfettik. Öğrencilerimizde okuma alışkanlığının kazanılmadığını, yeterince olmadığını fark ettik. Bu yüzden de velilerimizle birlikte 'Öğrenci-Veli Birlikte Okuyoruz' etkinliğimizi düzenledik. Velilerimiz burada her Cuma gelip öğrencileriyle birlikte birer saatlerini kitap okuyarak geçirdiler. Kendilerinin kitap okumalarının onlara kazandırdıklarının yanı sıra öğrencilerine, çocuklarına çok güzel örnek oldular. Bunun dönüşümlerini bizler öğrencilerimizden aldık" dedi.



"'Annem kitap okurken babam da televizyonu kapattı öğretmenim' demeleri bizi çok mutlu etti"



Türkçe Öğretmeni İlksu Tutar, anne ve babaların evde okuma saatleri düzenlediklerine değinerek, "Bu bir köy okulu için bizi çok mutlu etti. Gördüğünüz gibi daha çok bayanlar katıldı etkinliğe. Öğrencilerimizin bize 'Annem kitap okurken babam da televizyonu kapattı öğretmenim' demeleri bizi çok mutlu etti. Örnek olmanın ne kadar önemli olduğunu, bir alışkanlık kazandırmada bir davranış kazandırma da ne kadar önemli olduğunu velilerimizle birlikte uygulayarak gördük. Onlar da öğrencilerindeki değişimleri gördüler. Bunun yanında okul veli ilişkilerimiz çok güzel arttı. Velilerimiz okulla ilişkileri, bakışları gelişti. Köy okulu olduğumuz için taşımalı öğrencilerimiz olduğu için velilerimizin okulla iletişimi sınırlıydı. Onu da arttırmış olduk. Bir dönem boyunca katılabilen velilerimiz oldu, katılamayan velilerimiz oldu. Düzenli katılım sağlayan 25 velimiz var. Bunların içerisinden üç tane en çok kitap okuyan ve etkinliğe düzenli katılan velilerimizi belirledik. Okudukları kitaplar, sayfa sayılarını ölçerek belirledik. Tabii düzenli katılım sağlayanlar bizim için daha önemliydi çünkü örnek olmak bizim için önemliydi. Onları altın ile ödüllendirdik. Altın bir bahaneydi tüm velilerimiz buraya gerçekten gönüllü olarak geldiler. Biz 1 saat ayırmıştık ama boş saatleri olduğunda 3 saat benimle birlikte kütüphanede zaman geçiren velilerimiz oldu. Çocukları da aldık zaman zaman yanlarına" dedi.



"Çocuğumuza örnek olsun"



20 kişilik veliler arasında en yaşlısı olan 47 yaşındaki Hacer Tuzcu ise, öğretmenin okuma günü düzenlediğini ve kendilerini çağırdıklarını belirtti. Tuzcu, "Biz de geldik gelebildiğimiz kadar. Çocuğumuza örnek olsun dedik. Başladığı zamandan beri geliyorum ben. Kaç kitap okuduğumu sayamadım ama 5-6 olmuştur herhalde" ifadelerini kullandı.



"Artık daha planlıyım"



Proje kapsamında 10 kitap, 2 bin 85 sayfa okuyan Hatice Dereli de, 2 ve 5'inci sınıfta okuyan kızı, 8'nci sınıfa giden oğlu olduğunu kaydetti. Dereli, "3 tane öğrencim var. Kitap okumanın bana çok şey kattığını fark ettim. Zaten okuyordum ama bu kadar hızlı okumuyordum. Bu benim için teşvik oldu. Şunu fark ettim ki artık daha planlıyım. Yemek, ev işlerinde, temizlik işlerinde kendime daha çok zaman ayırabileceğimi fark ettim. Bu zamanımın çoğunu televizyonda harcıyormuşum açıkçası" diye konuştu.



Öte yandan "Öğrenci-Veli Kitap Okuyor" projesi kapsamında 10 kitap 2 bin 85 sayfa okuyan Hatice Dereli birinci, 8 kitap 720 sayfa okuyan Sibel Çevik ikinci, 5 kitap 594 sayfa okuyan Hacer Tuzcu ise; üçüncü oldu. Dereye gidenlere okul müdürü Özcan Göktaş tarafından altın hediye ederken, tüm katılımcılara katılım belgesi verildi. - BİLECİK