Bayram Bektaş: "Galip Gelmek İçin Sahaya Çıkacağız"

Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Mersin İdman Yurdu galibiyetinin moral açısından takıma olumlu katkı yaptığını söyleyerek, "Samsunspor maçına 3 puan için hazırlanıyoruz. Galip gelmek için sahaya çıkacağız" dedi.



Elazığspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında evinde oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Mersin İdman Yurdu maçında alınan galibiyetin moralleri düzelttiğini belirten Bektaş, "Rakibimiz kazansaydı işler değişirdi, çok şükür ki kazandık. Eksi puandan buralara çıkmış bir takımımız var. İyi bir konumda olan Elazığspor var şimdi. Bu hafta Samsunspor ile evimizde oynayacağız. Morallerimiz de iyi. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Samsun maçına da 3 puan için hazırlanıyoruz ve inşallah kazanıp camiamıza armağan edeceğiz" şeklinde konuştu.



Takımın golcüleri Muhammed Kehinde ve Lamine Diarra'nın üst düzey futbolcular olduğuna dikkat çeken Bayram Bektaş, "Diarra'nın formu oldukça ve karakteri de çok sağlam. Biz devre arası transfer yaparken çok titiz davranmaya çalıştık. Transfer ettiğimiz futbolcuların hepsi ellerinden gelen katkıyı verdiler. Bu hafta Kehinde takıma dönecek. Rakibimiz oldukça iyi, geçen hafta kaybetmiş olabilirler ama bu hafta kazanmak için gelecekler. Biz de galip gelmek için sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ