Başkasının Yerine Sınava Girerken Yakalandı

Başkent'te bugün yapılan ehliyet sınavına başkasının yerine girdiği tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.



Olay, Çankaya ilçesine bağlı Sezenler Cadde'sindeki Ankara Atatürk Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün yapılan ehliyet sınavlarında görevli personel, ismi öğrenilemeyen bir kişinin başkasının yerine sınava girdiğini tespit etti. Durumun fark edilmesi üzerine polis ekiplerinden yardım talep edildi. Olay yerine gelen polis, şüpheliyi ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. - ANKARA