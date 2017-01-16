Başakşehir'de Transfer Tamamlandı

Medipol Başakşehir, Junior Caiçara transferiyle, ara transfer dönemini kapattı. Asbaşkan Mustafa Saral, şu andan itibaren sakatlık gibi acil bir durum olmadığı sürece transfer yapmayacaklarını belirtti.



Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, ara transferi kapattı. Gençlerbirliği'nden İrfan Can Kahveci, FC Wil'den Egemen Korkmaz ve Schalke'den Junior Caiçara'yı kadrosuna katan İstanbul ekibi, bu sezon fazla verim alamadığı Cenk Ahmet'i de Alanyaspor'a kiralık olarak gönderdi.



"Takımın psikolojik olarak rahatlamasını istiyoruz"



Medipol Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, İHA'ya yaptığı açıklamada, futbolcuların özellikle medyada fazla yer almalarını istemediklerini belirterek, "Şu anda iyi bir hava yakalandı. İkinci yarıya da iyi başladık. Futbolcularımız kamp döneminde herkese konuştu. Yönetim kurulu olarak bir karar aldık. Futbolcularımızın röportaj vermelerini istemiyoruz. Şu anda lider durumdayız ve takımın da psikolojik olarak rahatlamasını istiyoruz" dedi.



Schalke'den Junior Caiçara'yı kadrolarına katarak transfer dönemini kapattıklarını da belirten Saral, "Gerekli takviyeleri yaptık. İhtiyacımız olan oyuncuları kadroya dahil ettik. Şu andan itibaren başka bir oyuncu almayacağız. Ancak acil bir durum olursa, sakatlık gibi bir durum söz konusu olursa, o zaman transfer yapabiliriz. Caiçara'yı kadroya dahil edip, Cenk Ahmet için de Alanyaspor'la anlaştık. Kendisi kiralık olarak Alanyaspor'a gitti" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL