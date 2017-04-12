Barolar Birliğinin 'Hayır' Kampanyasına Sakaryalı Avukatlardan 'Evet' Cevabı
Türkiye Barolar Birliği’nin ’Hayır’ kampanyasına Sakaryalı avukatlar ’Evet’ diye cevap verdiler.
Türkiye Barolar Birliği'nin 'Hayır' kampanyasına Sakaryalı avukatlar 'Evet' diye cevap verdiler.
Sakarya Barosuna kayıtlı 200'ü aşkın avukat Adapazarı ilçesinde bir otelde düzenledikleri toplantıda Barolar Birliğinin 'Hayır' kararının aksine 'Evet' cevabı vereceklerini söylediler. Gerçekleştirilen toplantıya; 200'ü aşkın avukatın yanı sıra, Baro Başkan yardımcısı, baro yönetim üyeleri, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti Sakarya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen, MHP Sakarya İl Başkanı Avukat Levent Bülbül ve MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba katıldı.
16 Nisanda referandum unun sadece siyasilerin değil tüm toplumun meselesi olduğu anlayışını söyleyen eski Baro Başkanı Recep Hacıeyüpoğlu, "Bugün Sakarya Barosuna mensup 200'ü aşkın avukat arkadaşlarımız, meslektaşlarımız ile içinde az sayıda da olsa stajyer avukat arkadaşlarımızla bir araya gelerek referandum u değerlendiriyoruz. Anayasa değişikliğini hukukçular olarak irdelenmesini sağladık. Neticede 16 Nisan günü bir anayasa referandum u ama Türkiye'nin yönetimi açısından, Türkiye'nin belki 100 yılını etkileyecek yönetim biçimi yapılarını daha çok inceleyebilecek, bunları daha çok iyi anlayabilecek bir değerlendirme toplantısını meslektaşlarımızla gerçekleştiriyoruz. Hukukçular olarak sistem değişikliği olacağını ve bu sistem üzerinde herkesin bir eleştirisi, fikri olacağına inanıyoruz. Bizim barolar olarak, barolar birliği olarak bu ortamı sağlamamız gerekiyor. Bu tartışmaları görüşümüz ne olursa olsun, bu ordunun sağlama vazifesi vardı. Beklentilerimiz istediğimiz yönde olmadı. Biz avukatlar olarak bunu sağlayamazsak, biz ki tarafları dinleme, tarafların eleştiri konusuna bu demokratik kültürden uzak olursak, sistemi yönetenler iktidarda olanlara karşı bizim sözümüzün tesiri olmayacaktır. Bizim inandırıcılığımız da olmayacaktır aynı zamanda. Bir karar verdik birçok arkadaşımla birlikte istişaresini yaptık. Biz kendi aramızda böyle bir toplantı yapalım dedik, aslında tüm arkadaşlarımızı tek tek aramak isterdik, zaman çok kısaydı, çokta hızlı bir süreç içerisinde karar vererek böyle bir toplantı yaptık. Önce kendi bahçemizin önünü süpüreceğiz, ondan sonra bu ülkenin, bu milletin dertleri ve sorunları ile ilgileneceğiz. Önce kendimiz demokrasi kültürünün gereklerini yerine getireceğiz" dedi.
Hacıeyüpoğlu, "Türkiye Barolar Birliği ve onunla birlikte hareket eden baroların referandum çerçevesinde siyasi görüşlerini kamuoyuna taraf olarak açıklamalarından ibaretti. Oysa Türkiye'de barolar ve barolar birliği çok saygın kuruluşlar. Bu anlamda biz onlardan konuştukları her platformda farklı görüşleri içeren, kendileri gibi akademisyen, hukukçu meslektaşlarımıza da yer vermelerini beklerdik. Biz biliyoruz ki her oy kullanan saygın bir iş yapıyor, kararı da saygın olacaktır. Ama dediğim gibi biz bugün ki meslektaşlarımız ile o imkanı sağlamayan barolara ve barolar birliğinin aksine bir alternatif olarak, kendi aramızda da olsa o platformu sağladık" diye konuştu.
AK Parti Sakarya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen, şuan ki sistemde ne gibi sorunların yaşandığını ve yaşanmaya müsait olduğunu izah ederek, yeni sistemin daha avantajlı, daha iyi, daha hızlı ve etkin bir sistem olduğunu belirterek, "Türkiye gerçekten tarihin en kritik dönemlerinden birisini yaşıyor. Bu Türkiye'nin iyi yönetilmediği manasına gelmez kesinlikle böyle anlamayın. Ama size şunu ifade etmek istiyorum, 1. Dünya Savaşı ile birlikte biz hem bir imparatorluk hem de bir medeniyet kaybettik. Bana göre medeniyet, imparatorluktan daha önemlidir. İmparatorluk, medeniyet kaybı sonrasında bugün ki çevremizdeki sınırlar belli oldu büyük oranda. Bu sınırlar şimdi yeniden çiziliyor, bu yeniden çizilme aşamasında çok şükür ki Türkiye bugün 1915'te ki hasta adam konumunda değil. Meselelerine daha çok sahip çıkabilecek bir konumda. Ama çevremizde ciddi bir yangın var, bu yangın Türkiye'yi etkiliyor. Türkiye'de hem bu yangının söndürülmesinde, hem de bu yangının neticelerinden kendisini daha sade bir konuma taşımada gayret içinde. O bakımdan da Türkiye'nin gerçekten hızlı karar alabilme ve bunları hızlı uygulayabilme noktasında çok kritik bir aşamada durduğunu biliyorum. Bunun çok hayrına olabilecek ve Türkiye'nin önünü açabilecek dikkate değer bir uygulama olduğunu bir kez daha vurgu yapıyorum" şeklinde konuştu.
Sakarya MHP Milletvekili Zihni Açba, "Bir konuşmacı çıkıyor diyor ki, eğer 16 Nisan akşamı sandıkta hayır çıkarsa, Türkiye'de kan gövdeyi götürür, Türkiye'de savaş çıkar diyerek yalan söylüyor. Yine bir başka kişi çıkıyor ve diyor ki; eğer 16 Nisan akşamı evet çıkarsa, Türkiye'ye 17 Nisan'dan itibaren padişahlık gelir buda yalan söylüyor. Türk milleti hakikaten Cumhuriyet ile birlikte fikrini verdi. Bu memlekette bu milleti birbirine düşürmeye ne kimsenin gücü yeter nede kimse bunu başarabilir" ifadelerini kullandı.
MHP İl Başkanı Avukat Levent Bülbül kararının 'Evet' olduğunu söyleyerek, "Çatı kuruluşumuz ana meslek kuruluşumuz Türkiye Barolar Birliği'nin çok ciddi bir angajman içerisine girmesi bir anda meslektaşlarımızı sıkıntıya soktu diye gördük. Bu sıkıntıyı her sohbetimizde, her yerde konuştuk 'Evet' diyecekleri düşünen de 'Hayır' demeyi düşünende bu noktada bu işin bir aşırılığa dönüştüğünü ifade etti. Bende 'Evet' görüşünde olan bir meslektaşınızım. Bu sebeple belki böyle bir toplantıya ihtiyaç duyuldu" dedi. - SAKARYA