Balıkesir İtfaiyesi Bir Yılda 10 Bin Olaya Müdahale Etti

Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı, 2016 yılında aralarında yangın, kurtarma ve trafik kazasının da olduğu 10 binden fazla olaya müdahale etti. İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen, yangınların bir çoğunun dikkatsizlik ve ihmal sonucu meydana geldiğini söyledi.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı 2016 yılında 10 bin 107 acil olaya mücadele etti. Aralarında yangın, kurtarma, trafik kazası gibi olayların da olduğu tehlikeli olaylarda görev alan itfaiye personelleri çok sayıda can kurtardı. 2016 yılında il genelinde toplam 7 bin 655 yangına müdahale eden itfaiye personeli aynı zamanda bin 341 kurtarma çalışmasına katıldı. 457 trafik kazasında araçlarında sıkışan vatandaşları çıkartan itfaiyeciler yıl boyunca 654 su baskını olayına da müdahale etti. Eğitime de önem veren itfaiye timleri toplamda 50 bin kişiye yangında yapılması gerekenler ile ilgili eğitim verdi. İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen, yangınların bir çoğunun dikkatsizlik ve ihmal sonucu meydana geldiğini söyledi. Ergelen, "2016 yılında daha önceki yıllarda olduğu gibi itfaiye teşkilatı olarak bir çok olaya müdahale ettik. Kazalarda ve yangınlarda bir çok can kurtardık. Özverili ve başarılı bir şekilde çalışan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Aynı zamanda gerek araç gerekse ekipman desteği anlamında desteğini bizden hiç bir zaman esirgemeyen ve 'insan' unsurunu en önde tutan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Edip Uğur'a teşkilatımız adına teşekkür ediyorum" dedi.



Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında kullanılmak üzere itfaiye filosuna 5 yeni araç kazandırıldı. Araçlardan birisi Organize Sanayi Bölgesi müfrezesinde görevlendirilirken, sanayi ve fabrika yangınlarında 18 metrelik köpük kulesi ile müdahaleyi kolaylaştırıcı özelliği ile öne çıkıyor. Sürücünün araç içinden çıkmadan kontrol edebildiği aracın yanı sıra Şubat ayında Edremit ve Bandırma ilçelerinde görevlendirilecek 42 metre merdivenli yangın söndürme aracı itfaiye filosuna katılacak. - BALIKESİR