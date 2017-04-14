Bahşiş Kutusunu Çalarken Kameralara Yakalandı

Bursa'da bir pastaneye giren hırsız, 2 dakika içinde bahşiş kutusunu çalarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, gece 04.12 sıralarında şehir merkezindeki bir pastanenin açık olmasını fırsat bilerek, dükkanı dışarıdan izlemeye başladı. Daha sonra pastane çalışanlarının boş anını yakalayan hırsız, sessiz bir şekilde içeri girerek, garsonlara ait bahşiş kutusunu çaldı. Kutunun olmadığını saatler sonra fark eden çalışanlar, güvenlik kameralarına bakınca durumu fark etti.



Rahat tavırları ile sessiz bir şekilde kutuyu çalan hırsız güvenlik kameralarından kaçamadı. Pastane çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler güvenlik kameralarını incelemeye alarak hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.



Pastane çalışanı Cavit Mert Türk, "Gece arkadaşlarımız poğaça çıkardığı sırada bir kişi içeri gelerek tip kutusunu çalıp gitmiş. Tip kutusu gece gündüz değişiyor. Sabah geldiğimizde göremedik. Daha sonra güvenlik kameralarını izledik. Bir şahıs çalıp götürmüş" dedi. - BURSA