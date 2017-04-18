Azerbaycanlı Milletvekillerinden Referandum Yorumu

16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen Anayasa değişikliği referandumunu yorumlayan Azerbaycanlı milletvekili Melahet İbrahimkızı, "Türk halkı için yeni bir dönem olacaktır" dedi.



Azerbaycanlı milletvekilleri, Pazar günü gerçekleştirilen Anayasa değişikliği referandumunu yorumladı. Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Milletvekili Melahet İbrahimkızı, Türkiye için yeni bir dönemin başladığını vurgulayarak, "16 Nisan Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, aynı zamanda Türk halkı için yeni bir dönem olacaktır. Sadece Türkiye'ni sevenlerin gözü 16 Nisan'da değildi, bütün dünyanın gözü, 16 Nisan'da sandığa dikilmişti. Türkiye'nin dostları olarak, Türkiye'yi sevenler olarak, Türkiye iktidarına destek veren ülkeler olarak evet çıkacağına emindik. Referandum öncesi ve 16 Nisan'da dünyaya hükmetmeye çalışan, dünya dengelerini değişmeye çalışan, ülkelerin iç işlerine karışmak isteyen, demokrasiden, insan haklarından konuşan ülkelerin de iki yüzlülükleri belli oldu. 16 Nisan referandumunu engellemek için, Türk halkının milli iradesini engellemek için her şeyi yaptılar. Bunu isteyen güçler amaçlarına ulaşamadı. Türk halkı, kendi seçtiği liderin yapmak istediği siyasete evet dedi" diye konuştu.



"Yeni yönetim sisteminde kararlar daha pratik bir şekilde alınacak"



16 Nisan halkoylamasının Türkiye'nin çağdaş siyasi tarihinde oldukça önemli bir karar olduğunu belirten YAP Milletvekili Hikmet Babaoğlu ise "16 Nisan halkoylaması Türkiye'nin çağdaş siyasi tarihinde oldukça önemli bir karala akıllarda kaldı. Halk referanduma 'evet' dedi. Yeni yönetim sisteminde kararlar daha pratik bir şekilde alınacak. Daha etkin ve daha çabuk kararların alınmasında Türk devletinin işine yarayacaktır. Çünkü Türk devleti bulunduğu coğrafyada çok önemli bir faktördür. Son olaylarda şahidi olduğumuz gibi bölge halklarının, Orta Doğu halklarının, Kafkasya halklarının da siyasi geleceğinde önemli rolü olabilecek kararlardır. Güçlü Türkiye'nin olması İslam dünyasında ezilen bütün halklar için lazım. Bu evet oyu Türkiye'de yönetimi daha da güçlendirecektir. Devlet her zaman gücü temsil etti. Güçlü kararlar kabul etmek için de mutlaka etkili yönetim olması şarttır. 21. asırda Türk halkı bu kararı kabul etmekle kendi siyasi geleceğini belirledi. Aynı zamanda daha güçlü bir Türkiye'ye oy verdi" ifadelerini kullandı. - BAKÜ