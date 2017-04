Ayten Usta'daki Özel Eğitim Çocukları Ünlü Şeflere Taş Çıkardı

Ayten Usta Çocuk Akademisine gelen özel eğitim çocukları, yaptıkları Haluje adı verilen Çerkez mantısı ile ünlü şeflere adeta meydan okudu. Çocuklar, mantıyı büyük beceri ile yaptılar, ardından afiyetle yediler.



Eskişehir'deki Ayten Usta Gurme Restorant, şimdilerde özel eğitim çocuklarını ağırlayarak, onlarla birlikte etkinlikler yapıyor. Hem yemek yapan, hem de bu sayede enerjilerini atan çocuklar, eğlenerek öğreniyorlar. İşletmeci Ayten Çetin'ın kızı ve aynı zamanda Pazarlama ve Eğitim Sorumlusu olan Aybike Çetin, bu proje ile çocukları ağırlayıp onlarla etkinlikler yapıldığını belirtti. Çocukların enerjilerini mutfakta harcamalarının çok önemli olduğunu söyleyen Çetin, "Bizim bu proje kapsamında anaokullarını, kreşleri ağırlıyoruz. Onlar mutfak gezisi yaptırıyoruz, restoranın nasıl işlediğini anlatıyoruz. Daha sonra da bir Çerkez mantısı dediğimiz Haluje yapma etkinliğimiz var. Çocuklar kendi elleriyle hamur açıyorlar, içlerini dolduruyorlar, onları pişiriyorlar. Daha sonra da birlikte oturup yiyoruz, sohbet ediyoruz. Bu şekilde bir projemiz var. Bugünde burada özel çocuklarımızı ağırladık. Biz açıkçası çok mutluyuz. Onların yetenekleri bugün her şekilde sergilendi. Gerçekten çok hareketliler. Bu enerjilerini de mutfakta bir şekilde harcamalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben bugün gördüm ki topluma kazandırılmaları için mutfak çok önemli bir alternatif. Gerçekten yetenekliler" dedi.



"Hedefimiz 5 bin çocuğu ağırlamak"



Kurdukları akademide hedeflerinin 5 bin çocuk ağırlamak olduğunu ifade eden Aybike Çetin, "Bu özel çocuklarımız genellikle ev içerisinde sosyal yaşamdan biraz uzak oluyorlar. Biz de biraz bunu kıralım, onları toplum içerisine çıkartalım hem biz tanışalım, hem onlar arkadaşlarıyla başka bir ortamda vakit geçirsinler diye bu projede onları ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Hem de enerjilerini atmalarını sağlıyoruz. Bizim yanımızda ufak bir gölet var orada, ördekleri besliyor, beraber oyunlar oynuyor, yemeklerimizi yeyip sohbet ediyoruz. Ben onlarla tanışmaktan dolayı çok mutluyum. Bizim hedefimiz burada 5 bin çocuğu ağırlamak. Daha sonra da onlara tekrarlayan eğitimler vermeye devam edeceğiz. Özel çocuklarla ilk eğitimimiz. Ama bundan sonraki süreçte onlarla her zaman birlikte olmak isteriz" şeklinde konuştu.



"Biz her türlü sektörden bekliyoruz, açığız"



İlk defa böyle bir teklifin Ayten Usta'dan geldiğini açıklayan Özel Eğitim Uzmanı olan Tuğba Arıkan ise bu tarz etkinlikleri her türlü sektörden beklediklerini söyledi. Arıkan, "Çocuklarla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bugün de burada bir farkındalık olsun, bu tarz çocukların da sosyalleşebildiğini, toplumda bir yer edindiğini gösterebilmek için ufak da olsa bir etkinlik planladık. Mantı yaptık küçük çocuklarımızla. Çeşitli özür gruplarından çocuklarımız var bugün burada. Onlarla bir etkinlik gerçekleştirdik. Biz zaten bu tarz şeyleri hep internetten diğer illerde takip ediyor, görüyoruz. Ne kadar güzel, Eskişehir'de de olsa. İlk defa bize böyle bir şey Ayten Usta'dan geldi böyle bir teklif. Biz çok sevindik. Tabi ki de bizim yetişkin öğrencilerimizden 18 yaş üstü olup da bu tarz yerlerde çalışan ya da fabrikalarda çalışabilen ve çok iyi seviyelere gelen öğrencilerimiz ve çocuklarımız var. Böyle bir etkinlik yaptığı için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İlla ki hani böyle gıda sektörü değil, her türlü sektörde de olabilir. Çok büyük şeyler beklemiyoruz biz bu çocuklardan. Ama çok ufak da katkıları olabiliyor. Biz her türlü sektörden bekliyoruz, açığız" diye ifade etti. - ESKİŞEHİR