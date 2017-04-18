Antika Eşyalar Açık Arttırmayla Satılıyor

Gaziantep'te bir araya gelen antika eşya tutkunları, ellerindeki fazla eşyaları açık arttırmayla satıyor. Mezat yöntemi ile fazla parçalardan para kazanan antikaseverler, koleksiyonlarındaki eksik parçaları tamamlama fırsatı buluyor.



Gaziantep'te yıllar öncesinde sosyal medya ve tanıdıklar vasıtasıyla tanışan antika tutkunları iki haftada bir toplanarak, kullanılmayan fazla antika eşyalarını açık arttırmayla satıyor. Satılığa çıkarılan eşyalardan tarihi radyolar, nostaljik makineler, gaz fenerleri, Osmanlı dönemine ait eşyalar daha fazla ilgi görüyor.



Antika tutkunlarından Memik Filiker, "Burada iki haftada bir toplanıyoruz. Antika meraklıları buraya gelip ya eşyalarını satıyor ya da antika eşyalar alıyor. İnsanlar kullanmadıkları antika değeri taşıyan eşyaları getirip burada mezat dediğimiz açık arttırma yöntemiyle satıyor. Almak isteyen vatandaşlar da bu eşyaları alıyor" diye konuştu.



Eşyalarından para kazanan antikacılar, bu yöntemle eksik parçalarını da tamamlama şansı buluyor. İhalelere, antika eşya merakı bulunan vatandaşlar da katılarak, hem eşya satabiliyor hem de satın alabiliyor - GAZİANTEP