Çöp Toplayarak Geçinen Aileler, Ankara'nın Göbeğinde Çadırlarda Yaşıyor

Yurdun çeşitli illerinden Ankara'ya gelen birkaç aile, Çankaya Köşkü, TBMM gibi devletin kalbi olan kuruluşlara birkaç yüz metre uzaklıktaki çadırlarda çocuklarıyla yaşam mücadelesi veriyor. Çıplak ayakla ve yazlık kıyafetlerle dolaşan çocukların dramına duyarsız kalmayan Gazi Üniversitesi Yardım Gönüllüleri, çadırda yaşam süren aileler için harekete geçti.

''ÖĞRENCİ BÜTÇESİYLE BU YARDIMA KALKIŞTIK''

Gazi Üniversitesi Yardım Gönüllüleri Başkanı Emrah Altuntaş, "Sosyal medyadan Dikmen Vadisi'nde yaşayan ailelerin fotoğraflarıyla ilgili bir çalışma gördük, bu çalışmayı yapan arkadaşa ulaştık ve bizler neler yapabiliriz diye görüştük. Onunla birlikte oradaki aileleri ziyaret ettik, ihtiyaçları neler belirledik ve bugün bu yardımı gerçekleştirdik. Osmaniyeli, Adanalı yani Türkiye'nin dört bir tarafında gelen ailelerin oluşturmuş olduğu bir mahalle gibi olmuş orası. Ailelerin hiçbir gelir kaynakları yok, çocuklar derseniz zaten durumları ortada sizler de gördünüz. Neler yapabiliriz dedik ve öğrenci bütçesiyle buna kalkıştık. Bu konuda Gazi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Uslan'a teşekkür ediyoruz bizlere bu imkanı verdi ve yardım konusunda desteklerini esirgemedi" ifadelerini kullandı.



YARDIM KURULUŞLARI DUYARSIZ KALMADI

Türkiye Gazetesi Foto Muhabiri Alp Eren Kaya'nın sosyal medyadan Ankara Dikmen'de yaşayan ailelerle ilgili yaptığı paylaşımı gören Gazi Üniversitesi Yardım Gönüllüleri Topluluğu bu duruma duyarsız kalmadı ve 'Elin Dokunacak Kadar Sıcak Mı?' adıyla bir yardım faaliyetinde bulundu.



''SESLERİNİ DUYURMAK İÇİN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTIM''

Dikmen Vadisi'nde geçim mücadelesi veren ailelerin sesini duyurmak için böyle bir çalışma yaptığını belirten Foto Muhabiri Kaya, "Dikmen Vadisi'nde yaşayan ailelerle geçen yıl gittiğim bir haberde tanıştım. Bölgede gecekondu ve çadırlarda yaşayan insanların hem seslerini duyurmak hem de bir fotoğraf çalışması yapmak için tanıştım. Ailelerle yaklaşık 2 hafta boyunca vakit geçirdim, evlerine gittim, çadırlarında kaldım ve bu süreçte samimi olup bana olan güvenleri de arttığı için daha rahat çalışma yapabildim. Seslerini duyurmak için bir yıl süre boyunca yaptığım çalışmaları sosyal medyadan paylaştıktan sonra, Yardım Gönüllüleri Topluluğu'ndan orada yaşayan ailelere ve çocuklara yardım maksadıyla bir geri dönüş aldım. Toplulukla tanıştıktan sonra birlikte bir yardım çalışmasına ön ayak olduk.'' dedi.



''TEK GEÇİM KAYNAKLARI KAĞIT VE PLASTİK ATIK''

Ailelerin durumlarından dolayı çocukların çıplak ayakla ve yazlık kıyafetlerle dolaştığını belirten Kaya, ''Aileler yakacak kömür dahi bulamayıp belediyeden gelen yardımlarla yetinmek zorunda kalıyorlar. Ayrıca içlerinde kanser hastası olup Dikmen'den Demetevler Onkoloji Hastanesine gitmek zorunda olan maddi zorluk çeken bir hasta da var. Tek geçim kaynakları kağıt ve plastik atık toplamak olan bu insanlar Başkent'in göbeğinde zor şartlar altında yaşıyorlar. Bu zor şartlarına en azından biraz olsun katkı sağlamak beni mutlu etti" şeklinde konuştu.



BELEDİYEDEN KÖMÜR DESTEĞİ YAPILIYOR

Diyarbakır'dan gelerek kağıt toplayıp geçinmeye çalışan Mahkum Gümüş, kalabalık ailesine bakmanın zor olduğunu, belediyeden gelen kömür desteği dışında maddi olarak çok sıkıntılı olduklarını ifade etti.



KANSER HASTASI KIZINI HASTANEYE GÖTÜRMEK İÇİN YOL PARASI DAHİ BULAMIYOR

Göğüs kanseri olan ve tedavi gördüğü hastaneye gitmek için bazen yol parası bile bulamadığını ifade eden Seher Bingöl, yaşadığı durumu anlatırken gözyaşlarına da hakim olamadı.