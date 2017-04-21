Afacanların Yaptığına Bak

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşları 3 ila 9 arasında olan çocukların yaklaşık 40 kilo ağırlığında olan kulübeyi kendi köpekleri için kaçırması güvenlik kamerasını yansırken, kulübe sahibi Barış İlhan, "Onlar da kedi veya köpekleri besleyecekleri için kulübeyi geri almayacağım, onlara hediye ettim" dedi.



Sandıklı'nın Çay Mahallesinde Barış İlhan adlı vatandaşın evinin yanındaki boş arsada köpekleri için yaptırdığı kulübesini mahalle çocukları kaçırdı. Olay güvenlik kamerasını yansırken, konu ile ilgili açıklama yapan Barış İlhan şunları söyledi;



"Kulübeyi geri almayacağım, onlara hediye ettim"



"Evimin yanındaki boş arsaya köpek kulübesi yaptırdım. Bir süre sonra kulübenin yerinde olmadığını fark ettim. Önce çalındı zannettim ama evimdeki güvenlik kamera kayıtlarına bakınca yaklaşık 40 kilo ağırlığındaki kulübeyi bizim mahallenin afacanları arka sokağa taşımışlar. Bunların yaşları 3 ile 9 arasında. Onların azmi, gayreti, hayvan sevgisi çok hoşuma gitti. Bu çocuklar mahallemizin, komşularımızın çocukları, her gün sevdiğimiz çocuklar zannediyorum. Onlar da kedi, köpek besleyecekleri için o kulübeyi geri almayacağım, onlara hediye ettim." - AFYONKARAHİSAR