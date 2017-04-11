Adil Gevrek: "Şehirde Bir Seferberlik Durumu İlan Etmeliyiz"

Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Eskişehirspor maçının şampiyonluk yolunda önem taşıyan bir müsabaka olduğunu belirterek, "Şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan bu maçı kazanmak istiyoruz. Burada taraftarımıza büyük iş düşüyor. Bu maça gelmeyecekler de hangi maça gelecekler? Şehirde bir seferberlik durumu ilan etmeliyiz" dedi.



Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, takımın son durumu ve şampiyonluk şanslarıyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede camiaya önemli mesajlar verdi. Evkur Yeni Malatyaspor'un şampiyon olacağına yürekten inandığını belirten Adil Gevrek, "Sezona başlarken 2 yıl içerisinde şampiyonluk hedefiyle yola çıkmıştık. Şimdi bu hedefimize gitmek hakikaten mükemmel bir olay bizim için. Allah'ın izniyle kalan son 7 maçımızı da en iyi şekilde sonuçlandırıp, şampiyon olacağımıza inanıyorum. Şampiyonluklar kolay elde edilmiyor, ama biz gerçekten büyük emek harcadık. Malatya şehri bunu fazlasıyla hak ediyor. Geçen hafta aldığımız yenilgi bizi bozmadı tam tersine daha da hırslandırdı. Futbol kesinlikle rehaveti kabul etmez. Biz bunun farkındayız. Gevşemeden yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



"Bu maça gelmeyecekler de hangi maça gelecekler"



Gevrek, şampiyonluk yolunda oynayacakları Eskişehirspor maçının önemine de değinerek, "Bu sezon stadımızın zemininden dolayı bazı maçlarımızı İstanbul'da oynadık. Bu maçların 4'ünü de kazandık. Tabi İnönü Stadı bizim mabedimiz. Burada uzun süreli bir iyileştirme çalışması yapıldı ve hazır hale getirildi. Stat her şeyiyle Eskişehir maçına hazır. Bizim için şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan bu maçı kazanmak istiyoruz. Burada taraftarımıza büyük önem düşüyor. Bu maça gelmeyecekler de hangi maça gelecekler? Takımları adım adım şampiyonluğa gidiyor. Eskişehirspor ligin ilk yarısında bizi nasıl ağırladıysa biz aynı şekilde ağırlamalıyız. Şehirde bir seferberlik durumu ilan etmeliyiz. Bu ligin ne kadar zor ve güç dengelerinin ne kadar birbirine yakın olduğunu hep berabere görüyoruz. Geçtiğimiz hafta üst sıralardaki takımların puan kazanmakta zorlandıkları bir haftaydı. Buna rağmen biz ligde 53 puan toplayarak rakiplerimizin açık ara önünde lider durumdayız. Bunun kıymetini bilip, her maça aynı düşüncede çıkmamız lazım" dedi. - MALATYA