87 Yaşında Geçimini Çanta Yaparak Sağlıyor

Kayseri'de yaşayan 87 yaşındaki Halil Eren, ilerlemiş yaşına rağmen bezden yaptığı kilim ve çantaları satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.



Kayseri'de 87 yaşındaki Halil Eren'in azmi görenleri şaşırtıyor. 1978 yılında emekli olduktan sonra oğlunun tavsiyesi üzerin kilim ve çanta imalatı yapmaya başlayan Eren, 87 yaşına gelmesine rağmen işinden kopamıyor. Sadece beze verdiği şekiller ile birbirinden güzel kilim ve çantalar yapan Halil Eren, sağlığının el verdiği müddetçe işini bırakmayacağını söyledi.



Eren, "Hava ikmal emeklisiyim. Emekli olduktan sonra haliyle boş duramadım. Hem canımın sıkıntısı geçsin, hem aile bütçesine katkısı olsun diye çocukla bu işlere başladık. Benin çocuk Bünyan'da imamdı. 1978'de emekli oldum, evde sıkıldığımı söyledim. Çocuğum da 'Baba burada emekli öğretmenler buradan halı alıp Kayseri'de satıyorlar' dedi. Biz de öyle başladık. Bir, iki sefer zarar ettiysek de zamanla alıştık. 2 sene sonra bir adama mal verdik, battık. Sonra boş durmayalım dedik ve bu işlere başladık. Aşağı yukarı 30 seneden beri de kilim çanta, kilim minderlerle uğraşıyoruz. 87 yaşında olmama rağmen zor gelmiyor bana. Çünkü fazla yorucu bir şey değil. Evde oturmak da zoruma gidiyordu, bunalıyordum. Kar, zarar belli değil. Yapmaya çalışıyorum. Maksat cemiyete faydalı olmak" ifadelerini kullandı.



Eren ayrıca, "Yaz mevsiminde ayda bir defa falan Kapadokya'ya gideriz, oralarda satarız. Bazen İstanbul'dan, Ankara'dan müşteri gelir onlara veririz. İşi ağırlaştırdık, fazla da bir faaliyetimiz yok. Canımız sağ olduğu müddetçe buraya geleceğiz" dedi. - KAYSERİ