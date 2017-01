83 Yaşında Her Gün Tonlarca Odun Kırıyor

Bursa'da, 83 yaşındaki ihtiyar delikanlı, her gün dondurucu soğukta tonlarca odun kırarak gençlere taş çıkartıyor.



50 yıldır kar kış demeden her gün tonlarca odun kıran 83 yaşındaki Halil Deniz, azmi ve çalışkanlığıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Yaşıtları yürümekte zorluk çeken Halil Deniz, tonlarca odun kırarak gençlere meydan okuyor. Çalışkanlığı sayesinde herkesin takdir ettiği 83'lük delikanlı, sağlığını her gün odun kırmaya borçlu olduğunu söyledi. Yarım asırdır bu işi yaptığını söyleyen Halil Deniz, "Askerden geldikten sonra kamyonculuk yapmaya başladım. 10 yıl sonra da bu işe girdim 50 yıldır bu şekilde her gün odun kırıp satıyorum. İşler büyüdü. Odun depom benim olmasına ve yanımda eleman çalıştırmama rağmen her gün burada tonlarca odun kırıyorum. Sağlığımı her gün çalışmaya borçluyum. Doğalgazlar yaygınlaşmaya başlayınca odun satışları düştü. Eskiden odun satmaya yetiştiremiyorduk. Odunun tonunu 450-500 lira arasında satıyoruz. Odunu genellikle fakirler tercih ediyor. Zenginler ise şöminelerinde yakmak için alıyor" dedi. - BURSA