64 Yıldır Elleriyle Ayakkabı Yapıyor

Bolu'da yaşayan 73 yaşındaki Mehmet Arslan, 64 yıldır elleriyle ayakkabı üretiyor. 9 yaşında başladığı mesleğine hala devam eden Arslan, günde 8 ayakkabı üretiyor.



Bolu'da, 9 yaşında başladığı ayakkabı imalatı mesleğini 64 yıldır devam ettiren evli ve 5 torun sahibi Mehmet Arslan, Yukarı Çarşı'da bulunan 8 metrekarelik dükkanında sipariş üzerine el emeği ayakkabılar üretiyor. Küçük yaşlarda babasını kaybettiğini ve hiç okula gitmediğini belirten Arslan, hayatında hiç tatil yapmadan çalıştığını ifade ederek, "9 yaşımda elime çekici aldım ve askere gidene kadar hep usta yanında çalıştım. Her şeyi ustalarımdan öğrendim ve hiç okula gitmedim. 26 ay askerlik yaptıktan sonra memleketime geldim ve bir yıl başkasının yanında çalıştıktan sonra kendi dükkanımı açtım" dedi.



Kendi dükkanı açtıktan sonra çalışarak makineler aldığını belirten Mehmet Arslan, "Çocuklarımı çekiçle büyüttüm. Annemden babamdan miras almadım. Haftanın her günü, pazar günleri de dahil 73 yaşıma kadar her gün çalıştım. Yanımda 5-6 tane çırak yetiştirdim ama bu mesleği yapmadılar. Onlar bu mesleği yapmayınca ben de yalnız kaldım. Şimdi çırak yok, bunun sıkıntısını çekiyoruz" şeklinde konuştu.



Sipariş üzerine özel ayakkabılar yaptığını ve onlar da olmasa geçinemeyeceğini söyleyen Arslan şunları kaydetti:



"Benim yaptığım iş fabrikadan üstün. Ben elimde kalıba çekiyorum, fabrikada makine çekiyor. Mesela biz ilaç kullanıyoruz, fabrika kalıba çekerken ilaç kullanmaz. Onlar zımba teliyle yapar. Bizim ayakkabılarımız daha sağlam ve uzun ömürlü olur. Ama yeni yetişen gençler bizim yaptığımız ayakkabıları ihtiyar ayakkabısı diyerek giymiyor."



Günde 8 ayakkabı ürete Arslan, ürettiği ayakkabıları 70 TL'ye müşterilerine satıyor. - BOLU