43 Yıllık Anahtarcı İsmail Topçu: "Mesleğimi Devam Ettirecek Çocuğum da Yok Çırağım Da"

Meslek hayatına 43 yıl önce başlayan anahtarcı İsmail Topçu, "Maalesef çırak bulabilme olayı bitmiş gibi gözüküyor. Benim mesleğimi benden sonra devam ettirecek çocuklarım da yok dışarıdan gelip de benim mesleğime çırak olacak kimse de yok" dedi.



"Yeni nesil bu tip mesleklere yanaşmıyor. Günümüz gençliğinde ümidimiz yok, çırak sıkıntısı yaşıyoruz, bana gelen 12-15 yaş arasındaki genç 'bana ne kadar para verirsin' diye geliyor. Meslek öğrenmek için gelmiyor" diyen İsmail Topçu, "Meslek şekil değiştiriyor fakat çıraklar şekil değiştirmek yerine yerlerinde sayıyor. 20-30 yıl önce şu an kullandığımız hiçbir makine yoktu. Anahtarların şekilleri de daha farklıydı. Kalın ve büyük anahtarlar vardı. Elle yapılan anahtarlar sürecinden makinelerle yapılan anahtarlar dönemine geçtik. Makineler anahtarları yapıp verse de yine montaj ve son şeklini verme açısından biz ustalara ihtiyaç var. Çırak yetiştiremediğimiz için de yeni nesil hazıra yöneliyor" diye konuştu.



Becerikli çırakların yetiştirilebilmesi için eğitim verilmesi gerektiğini söyleyen Topçu, "Hazır aldığı ürünü kullanmasını dahi bilmeyen kişiler var. Eğitimle birlikte kalifiye çıraklar da yetiştirebileceğimizi düşünüyorum. Çırağın becerisine göre eğitim daha önemli bir hal almakta ben elektrik mühendisliğini isterken ailem beni o dönem şartlarında normal liseye gönderdi. Ben hem elektrik alanında çalışıp hem de mühendislik okumuş olsaydım çok başarılı olurdum diye düşünmekteyim. Devlet politikası ile gençlerimizi de bu şekilde yönlendirirsek ilerisi için daha başarılı kişiler yetiştirmiş oluruz "ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR