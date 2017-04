3 Bin Öğrenci, Hayalindeki Robotu Anlattı

Teknolojiye olan ilgiyi güçlü tutmayı hedefleyen "Hayalimdeki Robot" projesiyle 3 bini aşkın öğrenci hayallerini anlattı.



Türkiye genelinde 55 gönüllü öğretmenin bir araya gelerek oluşturduğu Tebeşir Hareketi kapsamında 23 Nisan 1927'ye atfen 1927 tane öğrenci hayalindeki robotu anlattı. Türkiye'nin her ilinden özellikle kırsal bölgelerde kalan okullarda öğrenciler, kamera karşısına geçip hayalindeki robotun nasıl olmasını gerektiğini paylaştı. Projeye öğrenciler yoğun ilgi gösterirken öğrencilerin projeye katılımı 3 bini geçti.



"Hayalimdeki Robot" projesinin Kastamonu İl Koordinatörü Kamil Doğanay, proje koordinatörü ve projenin fikir sahibinin Buğra Ayan olduğunu belirterek, "Hayalimdeki Robot Projesi, Türkiye'de 55 tane öğretmenin bir araya gelerek yaptığı bir projedir. Bu proje ilk olarak Ankara'dan başladı ve sonrasında tüm Türkiye'ye yapıldı. Bu projedeki amacımız 23 Nisan 1927'ye atfen 1927 tane çocuğun hayalindeki robotu söylemesini istedik. Zamanla projeye o kadar teveccühte bulunuldu ki 3 bin tane öğrencimiz Türkiye'nin farklı şehirlerinden Şırnak'tan Edirne'ye kadar öğrenciler, hayalindeki robotu anlattılar. Herkesin hayali farklıdır. Bize hiç kimse hayalimizi sormamıştı fakat biz, öğrencilerimize hayallerini sorduk. Kimi öğrencilerimiz asker robotu yapmak istedi şehitlerimiz olmasın diye, kimisi çevreci robot yapmak istedi, kimisi babaannesine yardım eden robot yapmak istedi, kimisi madenci robotu yapmak istedi. Öğrencilerimiz, bu hayalindeki robotları videoya çekip www.hayalimdekirobot.com adresine yüklediler. Zamanla bu videoları internete yükledikten sonra öğrencilerimizin videoları izlendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında bu öğrencilerimize hediyeler verilecek. Kitaplar dağıtılacak. Bunlar için sponsorlar buluyoruz. Sponsorlar yardım ediyor ve sponsorların kimisi robot gönderiyor, kimisi kitap gönderiyor. Her sponsorun verdiği hediyeler, öğrencilerimize İl Koordinatörleri sayesinde ulaştırılacak. Akabinde ise 81 ilde çeşitli atölyeler yapılıp bu öğrencilerin hayallerindeki robotu nasıl yapabileceği anlatılacak ve onlara da bu hayalindeki robotu yapmayı sağlayacak eğitimler verilecek" dedi.



Kastamonu'da da öğrencilerin hayalindeki robotu sorduklarını söyleyen Doğanay, "Bizde Kastamonu'da bunu sağlamaya çalıştık. Kastamonu'da Kuzyaka Ortaokulu, Şehit Şerife Bacı Ortaokulu, Küre ve Pınarbaşı ilçelerimizdeki Ortaokullarda videolar çekip öğrencilerimizin hayalindeki robotu sorduk. Öğrencilerimizin hayal ettiği robotların videosunu da hayalimdekirobot.com adresine yükledik. Bizde nasip olursa 23 Nisan'da projeye katılan öğrencilerimize hediyelerini dağıtacağız. Onlarda hayallerindeki robotu anlattıkları için bu hediyelere kavuşmuş olacaklar" diye konuştu.



Öğrencilerin hayalindeki robotları yapabilmeleri için Kastamonu'da bir atölyenin kurulmasının hedeflendiğini belirten Doğanay, "Sonrasında da projeye katılan öğrencilerin hayallerini gerçekleştirebilmesi için Kastamonu'da bir atölye kurulacak. Bu atölyede bu öğrencilerimizin hayalindeki robotu yapmalarını sağlayabilmeleri için eğitimler vereceğiz ve destek olacağız. Hayalimdeki Robot Projesinin temel amacıda her öğrencimizin hayalini gerçeğe dönüştürmesini sağlamaktır" şeklinde konuştu.



Doğanay, şöyle konuştu: "Bu projenin hayata geçirilmesini sağlayanlar ise, Tebeşir Hareketi dediğimiz birbirini tanımayan ve birbirini hiç görmemiş 55 gönüllü öğretmenler tarafından yürütülüyor. İnşallah Tebeşir Hareketi olarak daha güzel projelere imza atacağız" - KASTAMONU