15 Temmuz'un Simge İsmi Metin Doğan: "Oyumu Memleketim İçin Kullandım"

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanında tankların altına yatarak simge haline gelen Metin Doğan, oyunu kullandı. 15 Temmuz'un simge ismi Doğan, "Oyumu memleketim için kullandım" dedi.



FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanında tankların altına yatarak 15 Temmuz'un simgeleri arasına giren Metin Doğan, Fatih'teki Semiha Ayverdi Anadolu lisesinde oyunu kullandı.



Oyunu memleket için kullandığını belirten 15 Temmuz Gazisi Doğan, "Bu referandum AK Parti ile ana muhalefet arasındaki bir savaşın referandum u değildi. ya da Recep Tayyip Erdoğan'ı sevenlerle sevmeyenler ile sevmeyenler arasında yapılan bir referandum da değildi. Türkiye'yi bir vücut olarak düşünün, bizler de bu vücudun içerisinde yaşıyoruz. Bu vücudu oluşturan organlar var, dokular var. ve bu organlar ve dokuları oluşturan birer hücreleriz biz. Farklı organ ve dokulara da sahip olmuş olsak da hepimiz aynı vücudun içerisinde yaşıyoruz. Bu vücut ise artık hastalanmıştı, yorgun düşmüştü ve sağlam olması için bir reçete yazılması gerekiyor. ve bu yazılan reçeteye de baktığımızda mantığa, zekaya ve vicdana aykırı herhangi bir şey görmedim ve oyumu da daha güçlü bir Türkiye olması için o doğrultuda kullandım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL