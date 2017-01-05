15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kaza

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosiklet, sürücüsünün uyanıklık yaparak bariyerlerin arasından geçtiği araca çarptı.



Kaza, geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde meydana geldi. Köprüye doğru ilerleyen motosiklet sürücüsü, uyanık bir sürücü nedeniyle zor anlar yaşadı. Polisin plastik bariyerle daralttığı köprü girişinde trafik olduğunu fark eden bir sürücü, uyanıklık yaparak bariyerlerin arasından geçti. Trafikten kaçmak için başkalarının hayatını tehlikeye sokan sürücüyü son anda fark eden motosiklet sürücüsü hızla frene bastı. Ancak motosiklet sürücüsü araca çarpmaktan kaçamadı. Motosikletli şahıs kazayı yara almadan atlatırken, aracıyla yoluna devam eden sürücü motosikletlinin bağırmasıyla biraz ileride durdu.



Kaza anı ise motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolunda ilerleyen motosiklet sürücüsü, plastik bariyerlerin arasından geçen sürücüyü son anda fark ediyor. Motosiklet sürücüsü hızla araca çarpıyor. Yoluna devam eden araç sürücüsüne bağıran motosiklet sürücüsü, şahsın durmasını istiyor. - İSTANBUL