15 Temmuz Gazisi Sporcudan Cumhurbaşkanına Şampiyonluk Sözü

15 Temmuz darbe girişimi sırasında vücuduna 3 kurşun ve 5 şarapnel parçası isabet eden 16 yaşında Milli Güreşçi İsmet Eker, Avrupa ve Dünya'da şampiyon olarak Cumhurbaşkanına verdiği sözü yerine getirmek istiyor.



Hain darbe girişimi sırasında babası ve kardeşleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokağa çıkan İsmet Eker, vücuduna isabet eden 3 kurşun ve 5 şarapnel parçası sebebi ile 3 yıl tedavisi altında tutulmuş. Yaralanmadan önce güreş yapan Eker, iyileştikten sonra hala vücudunda olan 5 şarapnel parçasına rağmen yeniden güreşe başladı. Yıldızlar Grekoromen Güreş Milli Takım kadrosuna çağırılan Gazi İsmet Eker, bugünlerde Avrupa ve Dünya şampiyonu olup Türk Bayrağını dalgalandırmak için ter döküyor.



"Kurşunlar alındı, ancak vücudumda 5 şarapnel parçası kaldı"



Bilecik'in Söğüt ilçesinde devam eden çalışmalarda hırsı ile dikkat çeken Eker'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şampiyonluk sözü var. 15 Temmuz gecesinde yaşanılan olayı anlatan İsmet Eker, "15 Temmuz Darbe girişimi sırasında sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine babam ve kardeşlerimle Balat'taki evimizden çıkıp Saraçhaneye doğru ilerledik. Saraçhaneye doğru giderken, önümüzü kesen bir grup nereye gittiğimizi sordu. Orada insanları öldürdüklerini söyledi. Biz de şehit olmaya gittiğimizi söyledik. Yaklaşık 15 dakika sonra keskin nişancı ve uçaktan açılan ateş üzerine vücuduma 3 kurşun ile 5 şarapnel parçası yemişim. Babam beni hastaneye götürülüyor. Kurşunlar alınmış, ancak vücudumda 5 şarapnel parçası kaldı" şeklinde konuştu.



"Cumhurbaşkanına verdiğim sözü tutup şampiyon olacağım"



İyileşmesinin ardından yeniden güreşe döndüğünü ifade eden Eker, "Hala güreşe devam ediyorum. Zafer Kupasında hedefim şampiyonluk. Üç ay antrenman yapamadım. Onun telafisini veriyorum. Çok sık idman yapıyoruz. Cumhurbaşkanımıza verdiğim söz üzerine şampiyon olacağım. İnşallah Türkiye'ye birincilik ibaresini getireceğim" dedi.



"Yürekli sporculara ihtiyacımız var"



Yıldızlar Grekoromen Güreş Milli Takım Antrenörü Serhat Karakoyun, İsmet Eker ile gurur duyduklarını ifade ederek, "Güreşcimiz, vatanı, milleti için sokaklara çıkıp yaralanıyor, sonra geri dönüp güreşe devam ediyor. Böyle yürekli sporculara ihtiyacımız var. Güreş yürekli sporcuların işi. Birebir güreştikleri için korkakların yapacağı bir iş değil. İsmet'ide inşallah yetiştirip, dünyada ve Avrupa'da değerlendireceğiz" diye konuştu. - BİLECİK