10 Saniyede Otomobil Çalan Hırsızlar Kamerada

İstanbul Maltepe'de park halindeki aracın 10 saniye içerisinde çalınması kameralara yansıdı. Güpegündüz olayı gerçekleştiren hırsızların rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü.



Maltepe Küçükyalı Mahallesinde güpegündüz yaşanan otomobil hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki şüphelinin park halindeki bir aracın yanına geldikleri görülüyor. Yaklaşık 10 saniye içerisinde arabanın kapısını açmayı başaran hırsızlar kısa süre içerisinde otomobili çalıştırarak kayıplara karışıyor.



Güpegündüz 10 saniye içerisinde gerçekleşen hırsızlığın ardından polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL