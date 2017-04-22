10 Saniyede Jeneratör Hırsızlığı

İstanbul Maltepe'de iki kadın hırsız, Afet Yönetim Merkezi konteynerinden jeneratör çaldı. 10 saniye içinde jeneratörü alarak araca yükleyen şahıslar güvenlik kameralarına yansıdı.



İki kadın hırsızlık zanlısı Maltepe Altayçeşme Mahallesi Seri Sokakta faaliyet gösteren Afet Yönetim Merkezinin jeneratörünü çaldı. Yoldan geçtikleri sırada konteyner kapısının açık olduğunu fark eden hırsızlar, aşağıya inerek içeriye girdi. Konteynerdeki iki jeneratörü ve iki beton kırma ve delme makinesini kucaklayan iki kadın saniyeler içinde araçlarına yükledi. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Araçların plakalarını bezle kapatan hırsızlar, çaldıkları jeneratör ve beton kırma ve delme makinesiyle kayıplara karıştı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan emniyet ekipleri, şahısların yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL