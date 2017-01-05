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Özel Güvenlikçiler Reina Önünde Arkadaşlarını Andı

Özel Güvenlikçiler Reina Önünde Arkadaşlarını Andı

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul DHAÖzel güvenlikçiler saat 17.00'de Ortaköy'de toplanarak Reina'ya sessiz bir yürüyüş yaptı.

Özel Güvenlikçiler Reina Önünde Arkadaşlarını Andı

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul DHA

Özel güvenlikçiler saat 17.00'de Ortaköy'de toplanarak Reina'ya sessiz bir yürüyüş yaptı. Yazılı çelenk taşıyan ve siyah giyinen özel güvenlik elemanları Reina katliamında yaşamını yitiren meslektaşlarının fotoğraflarını yakalarında taşıdı. Reina önüne karanfil bırakan özel güvenlikçiler, hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Özel güvenlikçiler adına yapılan kısa açıklamada, "Şehitlerimizi anmaya geldik, Ayaktayız, diriyiz. Başka da söyleyecek bir şeyimiz yok" denildi.

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