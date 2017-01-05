ÖZEL güvenlikçiler saat 17.00'de Ortaköy'de toplanarak Reina'ya sessiz bir yürüyüş yaptı. Çelenk taşıyan ve siyah giyinen özel güvenlik elemanları Reina katliamında yaşamını yitiren meslektaşlarının fotoğraflarını yakalarında taşıdı. Reina önüne karanfil bırakan özel güvenlikçiler, hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Özel güvenlikçiler adına yapılan kısa açıklamada, "Şehitlerimizi anmaya geldik, Ayaktayız, diriyiz. Başka da söyleyecek bir şeyimiz yok" denildi.
- İstanbul
Özel Güvenlikçiler Reina Önünde Arkadaşlarını Andı
ÖZEL güvenlikçiler saat 17.00'de Ortaköy'de toplanarak Reina'ya sessiz bir yürüyüş yaptı.
ÖZEL güvenlikçiler saat 17.00'de Ortaköy'de toplanarak Reina'ya sessiz bir yürüyüş yaptı. Çelenk taşıyan ve siyah giyinen özel güvenlik elemanları Reina katliamında yaşamını yitiren meslektaşlarının fotoğraflarını yakalarında taşıdı. Reina önüne karanfil bırakan özel güvenlikçiler, hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Özel güvenlikçiler adına yapılan kısa açıklamada, "Şehitlerimizi anmaya geldik, Ayaktayız, diriyiz. Başka da söyleyecek bir şeyimiz yok" denildi.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads