Özel Güvenlik Sayısı Polislerden Fazla

Türkiye genelinde 29 bin üyesi bulunan Türk-İş'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı ve sendika temsilcileri Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç'i ziyaret ederek sendika çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Sendikal faaliyetler için Manisa'da bulunan Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, sendika temsilcileriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesini de ziyaret etti. Çağırıcı ve beraberindekiler, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç tarafından ağırlandı. Sendikanın 2011 yılında kurulduğunu belirten Sendika Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, "Şu anda yaklaşık 29 bin üyemiz var. Bunların yüzde 95'i kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyor. Bugün Türkiye'de 260 bin polis varken 320 bin özel güvenlik görevlisi var. Özel güvenlikler her yerde. Bizler de çalışanların haklarını korumak ve seslerini tüm platformlarda duyurmak için çalışıyoruz." dedi.



Ziyaret için genel başkana teşekkür eden Genç, sendikanın kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin bilgi alan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, "Ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Sendikal mücadeleye önem veren biri olarak çalışmalarınızda başarılar diliyorum." diye konuştu. - MANİSA