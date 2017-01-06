3 yeni Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayınlandı. KHK ile özel güvenliklerin silah kullanımına düzenleme getirildi.

ÖZEL GÜVENLİĞE VALİLİK SORUŞTURMASI YAPILACAK

OHAL kapsamında çıkarılan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişiler, özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışamayacak.

SİLAH GÖREV ALANI DIŞINA ÇIKMAYACAK

680 sayılı KHK ile getirilen düzenlemeye göre özel güvenlik görevlileri, silahlarını görev alanı dışına çıkaramayacak.

ÖZEL GÜVENLİKLERİN SİLAH TAŞIMAMASI TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

İstanbul'daki 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısında özel güvenliklerin silah taşımıyor olması tartışmalara yol açmıştı.