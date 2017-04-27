Güpegündüz Televizyon Hırsızlığı Kamerada

Sultanbeyli'de yeni evlenecek bir şahsın evine giren yüzleri maskeli 4 hırsız gündüz vakti televizyonu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların televizyonu taşıdığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.



Sultanbeyli Adil Mahallesi Ekol Caddesi'nde meydana gelen olayda başlarında şapka olan ve yüzleri maskeli 4 hırsız, yeni evlenecek bir şahsın evine girdi. Saat 14.30 sıralarında eve giren hırsızlar gündüz vakti televizyonu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık kocaman televizyonu taşıdığı o anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL