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(Özel Görüntülerle)- Reina Saldırganın Yakalandığı Operasyonda Gözaltına Alına Kadınlar Sağlık...

(Özel Görüntülerle)- Reina Saldırganın Yakalandığı Operasyonda Gözaltına Alına Kadınlar Sağlık...

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAReina katliamını gerçekleştiren saldırganın yakalandığı operasyonda 3 kadın da gözaltına alındı.

(Özel Görüntülerle)- Reina Saldırganın Yakalandığı Operasyonda Gözaltına Alına Kadınlar Sağlık...

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Reina katliamını gerçekleştiren saldırganın yakalandığı operasyonda 3 kadın da gözaltına alındı. Kadınlar sağlık kontrolünden geçirdikten sonra İstanbul emniyetine götürüldü.

Üç kadın şüphelinin sağlık kontrolünde geçirileceği hastanede önlem alındı. Hasta giriş çıkışına izin verilmedi. Bu sırada şüpheliler hastaneye getirildi. Sağlık kontrolünün ardından aynı güvenlik önlemleri altında hastaneden çıkarılan şüpheliler, emniyete götürüldü.

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