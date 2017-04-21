Özel Gereksinimli Öğrenciler 23 Nisan'ı Kutladı

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV) Özel Metin Sabancı Okulları'nda eğitim gören Cerebral Palsyli öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.



Kutlamaya Okul Müdürü Faik Benli, öğretmenler, öğrenciler ve velileri ile davetliler katıldı.



Faik Benli AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel gereksinimli öğrencilerle 23 Nisan'ı kutladıklarını söyledi.



Benli, öğrencilerin normal bir ilköğretim okulundaki gibi gösterilerini yapacaklarını, şiirlerini okuyacaklarını belirterek, "Onlar, çocuk olmanın gereğini yapacak. 23 Nisan'ı birlikte kutlayacağız. Onların da toplum içerisinde yer alabilecek düzeyde çocuklar olduklarını hem kendilerine hem ailelerine hem de topluma göstermek için 23 Nisan'ı her yıl okul olarak kutluyoruz." diye konuştu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başlayan etkinlikte, 6-13 yaş aralığındaki 55 öğrenci şiir okudu, ront, dans, ritim ve sihirbazlık gösterilerinde bulundu. Öğrencilerin bu gösterileri izleyicilerden büyük alkış aldı.



Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.