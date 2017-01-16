Özel Ekiple Yakalanan Kantin Fareleri Serbest Bırakıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, son günlerde okul kantinlerinde yaşanan hırsızlık olayları üzerine kurulan özel ekip tarafından yakalanan kantin fareleri, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.



İnegöl'de eğitim öğretim veren İshakpaşa İlkokulu, Selçuk Yahşi Ortaokulu, Prof. Dr. Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi, Cemil Sönmez İlk ve Ortaokulu ile Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu kantinleri soyuldu. Bunların yanı sıra iki işyeri de hırsızların hedefi oldu. Aynı gece 3 okul kantinine hırsız girdi. Akşam saatlerinde peş peşe gerçekleşen hırsızlık olaylarında kantinlere maddi hasar verilirken, olayın bir şebeke tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.



Prof. Dr. Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi kantin işletmecisi Onur Demirel, "Kamera görüntülerinde poşeti bizden aldıklarını tespit ettik, arkadaşlar da görünüyor. Bunu polise bildirdik, kameralara baktıklarında pek bir şey bulamadılar. Tekrar baktığımızda o saatlerde hırsızları tespit ettik. Bu ilk defa olmuyor. Kantinlere dadandılar. Herhangi bir tedbir yok" dedi.



Kantininde bulunan 7 bin lira civarındaki paranın hırsızlar tarafından çalındığını belirten İshakpaşa İlkokulu kantin işletmecisi Salih Dursun ise, "Bir insan bir gecede 4 okula girebilecek gücü buluyorsa burada bir zaaf vardır. İlgilenilmesini istiyoruz" diye konuştu.



Kantin farelerinin yakalanabilmesi için İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu. Özellikle havanın kararması ile birlikte harekete geçerek okul çevrelerinde pusu kuran özel ekip, Sinanbey Ortaokulu çevresinde dolaşarak şüpheli hareketlerde bulunan üç kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan 16 yaşındaki E.Y., 15 yaşındaki E.L. ve 12 yaşındaki D.Y.'nin üstünden 65 lira bozuk para çıkarken, şahısların 3 okul kantini ile iki işyerine hırsızlık maksadıyla girdikleri belirlendi.



Adliyeye sevk edilen üç kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA