Özel Ekiple Aranan Hırsız Yakalandı

Kayseri'de, 4 ayrı mahallede 8 iş yerinden yazar kasa ile bağış kutularını kırarak hırsızlık yapan zanlı, oluşturulan özel ekiple yakalandı.



Hunat, Camikebir, Cumhuriyet ve Serçeönü mahallelerinde son zamanlarda lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında bulunan yazar kasa ile bağış kutularının kırılması suretiyle hırsızlık yapıldığı ihbarları üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği bünyesinde özel ekip oluşturuldu.Özel ekip tarafından iş yerlerinde yapılan incelemelerde, zanlının parmak izi tespit edildi.



Parmak izinin sisteme kayıtlı olmaması üzerine çalışmalara kamera kayıtları üzerinden devam eden ekipler, 4 mahallede yer alan iş yerlerindeki 100 saati aşan güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızın eşkalini belirledi.



Tespit edilen eşkal doğrultusunda yapılan çalışmalarda şüpheli garson Ömer K. (23), kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda güvenlik timleri tarafından yakalandı.



Parmak izi, 8 ayrı iş yerinden alınan parmak izleriyle örtüşen Ömer K'nın emniyetteki ifadesinde, hırsızlıkları itiraf ettiği öğrenildi.



Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Öte yandan, iş yerlerine tanınmamak için kaşkolla yüzünü kapatarak giren Ömer K'nın, bağış kutularını kırması ve yazar kasaları parçalaması da iş yerlerinin kameralarına yansıdı.