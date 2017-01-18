Özel Eğitim Merkezi Öğrencilerinden Aa'ya Ziyaret

Avcılar Özel Eğitim Uygulama ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencileri, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan'ı ziyaret etti.



Ziyarette, Okul Müdürü Recep Sözveren, Down sendromlu, otistik ve zihinsel engellilere hizmet veren okullarının projeleri konusunda Altınalan'a bilgi verdi.



Öğrencilerin iletişim becerilerini artırmayı amaçlayan "Ünlülerle Selfie Projesi"ni hayata geçireceklerini belirten Sözveren, "Öğrencilerimizi, tanışmayı istedikleri ünlülerle bir araya getirmek ve bunun sonunda bir fotoğraf sergisi açmak istiyoruz. Bu konuda AA'nın vereceği destek çok önemli olacak. Sizden destek bekliyoruz." dedi.



AA İstanbul Haberleri Editörü Altınalan ise ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, AA'nın engellilerin sesini her zaman duyurmaya hazır olduğunu ve projeye destek vereceklerini kaydetti.



Altınalan, öğretmenlerin, özel eğitim gören öğrencilere yaklaşımından çok etkilendiğini de dile getirdi.



Ziyarette öğrenciler, hazırladıkları bir biblo ve magneti, Altınalan'a hediye etti.