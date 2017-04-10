Özel Donanımlı Serada Hint Keneviri Yetiştirmiş

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen operasyonda özel donanımlı serada yetiştirilen Hint kenevirleri, kubar esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, evde kurulan özel donanımlı serada Hint keneviri yetiştirildiği istihbaratı üzerine harekete geçti.



S.Ç'ye ait eve düzenlenen operasyonda Hint keneviri yetiştirilmesi için gerekli teçhizatlarla donatılan odada otomatik sulama, iklimlendirme ve havlandırma sistemi kurulduğu tespit edildi.



Çok sayıda projektör ve fan cihazı yerleştirilen odada iklimlendirme yapıldığı, elde edilen uyuşturucunun kurutulduğu belirlendi.



Yapılan aramada 100 kök Hint keneviri ve 2 kilogram kubar esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Gözaltına alınan S.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.