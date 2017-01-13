Özel Danslar Eşliğinde Ege'nin Şarkıları "Türkçe Yunanca Ortak Şarkılar"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Yunanistan Hükümeti arasında imzalanan "Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi" uyarınca Yunanistan'daki yerleşim yerlerinden Türkiye'ye göç ettirilen mübadiller, onların çocukları ve torunları tarafından 2001 yılında kurulan Lozan Mübadilleri Vakfı, mübadillerin kültürel değerlerine sahip çıkma ve yaşatma yolunda bir adım atarak 2005 yılında LMV Korosunu kurdu.



LMV korosunun repertuvarında, Ege'nin iki yakasında çok uzun yıllardan beri iki dilde söylenen ortak şarkılar, mübadil kökenli bestecilerin eserleri, mübadillerin doğdukları topraklardan getirdikleri türküler, Türkçe, Rumca (Yunanca), Bulgarca (Pomakça), Vlahça, Makedonca şarkılar ve Rumeli Türküleri yer alıyor.



LMV korosu başta Yunanistan'ın ve Türkiye'nin mübadil bölgelerinde konser vermekteyken koronun konserlerdeki başarısı ve geniş bir coğrafyayı temsil eden bir repertuara sahip olması koroyu bu kültürün bir temsilcisi haline getirmiştir. İcra edilen eserlerin tüm Türkiye'de söylenen ve bilinen şarkılardan da oluşması sebebiyle mübadil bölgeler dışında yapılacak konserlerin izleyenlere bu kültürü anlatmak ve her iki dilde ortak söylenen şarkılarla keyifli bir zaman yolculuğu yaptırılması hedeflenmektedir.



Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu 2014 yılından itibaren Antakyalı bir müzisyen olan Garip MANSUROĞLU ile çalışmalarına devam etmektedir ayrıca koroya eşlik eden orkestra elemanları;



Akordeon; Dr. Erdal Oltulu



Keman ; Dilek Hediye Karayılan



Bağlama ve Klarnet; Ozan İyidoğan



Kanun; Kahraman Şirin



Gitar ; Garip Mansuroğlu



Kontrabas ; Alev Ergen



Perküsyon ; Görkem Şişko



Lozan Mübadilleri Vakfı Korosunun koro üyeleri farklı mesleklere sahip 2. ve 3. kuşak mübadiller ve bu kültüre ilgi duyan korist ve solistlerden oluşmaktadır.