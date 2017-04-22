Özel Çocuklar Müzikle Hayata Tutunuyor - Afyonkarahisar

MUSTAFA BAYER - Afyonkarahisar'da özel eğitim alan zihinsel engelli çocuklar, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuarı bünyesinde oluşturulan müzik korosu ile sosyal hayata daha çok katılmaya başladı.



Konservatuvarın öğretim görevlisi Filiz Yıldız'dan müzik dersleri alan yaşları 14-16 arasında değişen 10 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek Korolar Şenliğinde sahneye çıkacak.



Öğretim görevlisi Filiz Yıldız, AA muhabirine, kardeşinin down sendromlu olduğunu, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarla severek ilgilendiğini söyledi.



Müzik ve birlikte çalışma duygusunun özel çocuklarda çok olumlu etki oluşturduğuna işaret eden Yıldız, "Daha önce de Kocatepe Özel Eğitim ve Uygulama Merkezinden öğrencilerle müzik çalışmaları yaptık. İlk başlarda duygusal açıdan çok zorlandık ama çalıştıkça güzel vakit geçirmeye başladık." dedi.



Çalışmalara başlarken engelli çocukların seslendirebileceği şarkıları seçtiklerini anlatan Yıldız, "Down sendromlu çocukların söyleyebileceği 4-5 ses aralığı var. Daha fazlası olmaz, olsa da konuşma gibi algılanır. Bu konuda konservatuvardan Uğur ve Funda Türkmen hocalarım çok yardımcı oldu. Okul yönetimi de destek verdi. Bu çocuklarla ilgilenirken çok mutlu oluyorum." diye konuştu.



"Müzik birleştirici bir bağ oldu"



Yıldız, çalışmalara başladıktan sonra çocuklardaki olumlu gelişmelerin hemen dikkati çektiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Başlarını öne eğip kimseyle konuşmuyorlardı. Bana alışmaları bile 2 ay sürdü. Bu süreçte piyano ile sürekli ezgiler çaldım. Bir süre sonra bana açılmaya başladılar. Müziğin bu konuda gerçekten etkili olduğunu gördüm. Müzik birleştirici bir bağ oldu. Şehit Murat Saraç İlkokulu'nda engelli olmayan öğrencilerden oluşan koroyu da çalıştırıyorum. İki müzik korosu bir arada çalışma yapıyor. Çalışmalara başladıktan sonra diğer öğrencilerin engelli çocuklarımıza bakışı da değişti. Birbirlerine yardımcı oluyorlar. Ellerinden tutup, koroda nerede durmaları gerektiğini gösteriyorlar. Koronun çocukları kaynaştıracağından emindim, yanılmadım."



AKÜ Korolar Şenliği'nde iki koronun birlikte sahne alacağını ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:



"Engelli çocuklarımız, 'Ağaca övgü" ve 'Yaşamanın gerçeği' şarkılarını söyleyecek. Daha sonra 'Gel bize, katıl bize' şarkısı seslendirilecek ve diğer koro aralarına katılacak. Bu koroda diğer çocuklara 'Oynar mısın bizimle' adlı şarkıyla seslenecek. Sonra iki koro 'Dinleyin beni' adlı şarkı ile topluma seslenecek. Son olarak 'Dostluklar biter mi' şarkısı seslendirilecek. Anlam yüklü şarkılarla salonda güzel bir etkileşim oluşturacağız."



"Öğrencilerin önyargıları ortadan kalktı"



Kocatepe Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Semih Ergan, iki yıldır özel çocuklarla çalıştığını dile getirdi.



Korodakilerin orta ve ağır düzeyde özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar olduğunu aktaran Ergan, "Koro ile çocuklarda çok olumlu gelişmeler oldu. Özellikle sosyal çevreleri ile ilişkileri arttı, öz güvenleri gelişti. Bunun yanında korodaki diğer öğrencilerin önyargıları ortadan kalktı. Bizim için önemli olan buydu. Bu yolda da çok önemli adımlar atıldığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.