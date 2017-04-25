Özel Çocuklar Hem Üretiyor Hem Satıyor

Eyüp Belediyesi Şeker Hayat ve Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi (ESER) atölyesindeki özel çocuklar, Kent Boringer sponsorluğu ile İstanbul Gastoronomi Merkezi'nde muhteşem kap kekler yapıp şeker hamuru ile süsledi. Kendi yaptıkları ürünleri ise Zahir Kafe'de yine kendileri satıyorlar.



Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın sosyal projelerinden biri olan Zahir Kafe'de sadece down sendromlu ve engelli bireyler istihdam ediliyor, böylelikle sosyalleşmelerine ve öz güven kazanmalarına olanak sağlanıyor. Aynı zamanda sattıkları ürünlerin nasıl imal edildiği de öğretilerek sosyalleşme ve öz güven kazanmanın yanında işin inceliklerini de öğrenmelerine fırsat tanınıyor.



Zahir Kafe'de çalışan özel çocuklar, kafenin çözüm ortaklarından biri olan İstanbul Gastoronomi Merkezi'nde özel eğitimler alıyor, satmak veya sergilemek için kap kekler yapıp, şeker hamuru ile süslüyorlar. Bu konudaki eğitimlerini ise alanında uzman olan Kent Boringer ekibinden alıyorlar.



Kafenin personelleri, "Burda garsonluk yapıyoruz. Burayı çok seviyoruz. En iyi günler burada geçiyor. Servis yapmaktan çok mutlu oluyoruz. Burada kek yapmayı da öğrendik. Vişneli, çilekli, ninja kaplumbağalı kekler yaptık. Herkesi kafemize bekliyoruz" dediler.



İsmini sahabeden aldı



Zahir Kafe'nin isminin doğuşunu ve hikayesinin nereden geldiğini anlatan Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Zahir Kafe'nin ismi "Zahir Bin Haram" adında bir sahabeden gelmektedir. Peygamber efendimizin arkadaşlarından bir tanesi ve bir engellidir. Kendi ihtiyaçlarını çok fazla göremiyor. İnsanların topluca yaşadığı ortamlardan uzak ortamlara gidiyor. Çölde yalnız yaşamaya çalışıyor. Efendimizin örnek bir davranışı ile sahip çıkılıyor, seviliyor ve ticarete teşvik ediliyor. Ürettiği mallara satın alınmasına efendimiz aracılık ediyor. Aslında efendimiz burada bizim yapacağımız örnek bir davranışı ortaya koyuyor. Biz bu insanları insan olmasından dolayı sevmek zorundayız. Bu insanların kişiliklerine saygı duymalıyız" dedi.



Kendine özel tatlısı bile var



85 metrekare alana sahip kafe aynı anda 40 müşteriye hizmet edebilecek kapasiteye sahip. Kafede gün içerisinde, 3 eğitim almış engelli öğrenci, iki de stajyer engelli öğrenci çalışıyor. Çalışan engelli öğrencilere usta öğreticiler ve psikologlar eşlik ediyor.



Yemekler ve servis edilecek içecekler Zahir Cafe mutfağında hazırlanıyor. Sıcak soğuk içecekler, sandviçler, sütlü tatlılar, çorbalar, aperatif yemekler gibi menü bir çok seçenek sunuyor. Zahir Cafe'nin kendine özel tatlısı da mevcut. - İSTANBUL