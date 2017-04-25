Özel Çocuklar Doyasıya Eğlendiler

Her zaman özel çocukların ve eli öpülesi ailelerinin yanında olmaya ve onlara destek olmaya devam eden İnegöl Belediyesi sosyal belediyeciliğin gerekliliklerini yerine getirme adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda özel çocukların dünyalarına renk katmak için, Bursa Sevgi Dünyamız Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezindeki özel çocuklar ile birlikte Bursa Kaplıkaya Cazibe Merkezine eğitmenler eşliğinde bir gezi düzenlendi. Engelliler Gündüz Bakım evindeki çocuklar, buradaki akvaryumu gezerek, çeşitli balıkları inceleme şansını yakalarken, güzel bir geçirmenin keyfini de doyasıya yaşadılar.

Geçen ay İnegöl Belediyespor salonunun içerisinde oluşturulan tırmanma duvarında adrenalin dolu bir aktivite gerçekleştirerek birbirleriyle tanışma ve kaynaşma fırsatı bulan özel çocuklar, kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesi adına yeni bir organizasyona daha imza atmanın mutluluğuna eriştiler.

Akvaryum gezisi sonrası piknik alanında öğle yemeği yiyen özel çocuklar, bursa sevgi dünyamız özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek, birbirleri için yaptıkları hediyeleri takdim edip, burada doyasıya eğlendiler.

Günün sonunda Bursa Sevgi Dünyamız Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Bülent Aktaş'a İnegöl Belediyesi Gündüz Bakım evi motifinin yer aldığı çini de takdim edildi.

Kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesi adına farklı etkinlikler düzenleyerek, öğrencileri kaynaştırmak için ortak projeler yapılması noktasında görüş birliğine de varıldı.