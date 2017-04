Özel Çocuklar Ata Binme Heyecanı Yaşadı

Tokat'ta down sendromlu ve otizmli çocuklar düzenlenen etkinlikte ata binerek eğlenceli dakikalar geçirdi.



Tokat İl Özel İdaresi tarafından down sendromlu ve otizmli çocuklara yönelik bir at çiftliğinde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte ilk defa ata binen Yavuz Selim Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi 4. sınıf öğrencileri heyecanlı anlar yaşadı. Öğretmenleri eşliğinde ata binen öğrencilerin sevinçleri yüzüne yansıdı. Ata binmekten korkan bazı öğrenciler ise düzenlenen etkinlikte bu korkularını yenmeyi başardı. İl Genel Meclis Başkanı Adem Dizer, down sendromlu ve otizmli çocuklarla at çiftliğinde güzel bir gün geçirdiklerini ifade ederek,"Atalarımız at üzerinde bu ülkeyi fetih etti. İnşallah o şuuru aşılamaya çalışacağız, Türkiye'nin dirilişi ve yükselişi olacak" diye konuştu.



Özel Eğitim Öğretmeni Derya Deniz ise down sendromlu ve otizmli çocukların at binme etkinliğine çok keyif aldıklarını ve güzel dakikalar geçirdiklerini belirterek, "Normalde konuşamayan çocuklarımız ata bindiklerinde zevk aldıkları için güzel tepkiler verdi. Çok keyifli vakit geçirdik, eğlenceli oldu" diye konuştu.



At çiftliği yetkilisi Mustafa Sarı da çocukları ağırlamaktan mutlu olduklarını söyleyerek, "At binmek çocukların motivasyonunu sağlıyor, hayata bakış açılarını değiştiriyor. Onlara inanılmaz bir elektrik ve mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı. - TOKAT